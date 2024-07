Tras el fallo que confirmó a Pradines como presidente, duras críticas al sector de Casado

Tras el fallo del Juez Federal Pablo Quirós, a la apelación de la lista amarilla que encabezó la actual vicegobernadora Hebe Casado por el resultado de la interna del PRO de Mendoza, queda firme el resultado que puso al Senador Gabriel Pradines como flamante presidente del partido en Mendoza.

Son los puntos que destacó en declaraciones a Ciudadano.News quien integró la Junta Electoral y activa militante de la lista de Pradines, Gisella Talquenca: "Para nosotros significa ese fallo del juez Pablo Quiroz un nuevo aire, un nuevo convencimiento de este camino que hemos emprendido como PRO. Sabemos que siempre estuvimos dentro de las líneas de lo correcto, siempre actuamos desde lo limpio, digámoslo así, porque se nos acusó como Junta Electoral que teníamos favoritismos y que estábamos actuando en contra de la ley, cuando siempre fuimos justos y siempre actuamos".

Gisella Talquenca

Sobre la actitud que asume Hebe Casado, de recurrir a la Junta Nacional Electoral, señaló tajantemente: "Es una prueba más de que ellos no saben perder. Son personas que jamás quisieron construir dentro del PRO y no están dispuestas a que construyamos juntos. Porque hemos ganado, pero estamos convocando a todas las fuerzas que hemos participado de estas elecciones para hacer un solo PRO. Creo que es este negacionismo que tiene Hebe Casado y todo su equipo respecto de que siempre quisieron ganar las elecciones en un escritorio y no yendo con los afiliados a votar".

Además, la dirigente acusó a Alfredo Cornejo y a sectores de la UCR mendocina de querer entorpecer el resultado final de la elección interna: "Alfredo Cornejo entró directamente en esta interna, puso el aparato radical a trabajar en contra del PRO y perdieron, perdieron una vez más. Lo vi yo con mis propios ojos en el Este mendocino cuando acarreaban colectivos con personas que no estaban afiliadas para entorpecer las filas; por suerte fuimos muy correctos en eso, llevamos veedores de la Justicia Federal que pudieron verificar la situación. Vieron que la elección se dio con normalidad, pero también observaron esto de ver colectivos llenos y llenos de personas y ellos mismos decían ¿por qué hay tantas personas? Si no tenemos un padrón tan grande era para entorpecer las filas y que nuestros afiliados no pudieron votar", completó.

