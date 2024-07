El peronismo mendocino busca un camino distinto al kirchnerismo

Buena parte del peronismo busca dejar atrás el predominio kirchnerista de las dos últimas décadas, y a diferencia de lo que ocurría hace un tiempo, son muchos más los que se animan a alzar la voz y marcar responsabilidades por la derrota electoral, por el desastroso gobierno del último ciclo y la marcada distancia con los reclamos populares.

Adriana Cano, titular del Bloque de Senadores del PJ, explicó cómo se está rearmando el justicialismo provincial y arrancó con una autocrítica: "Una de las ocasiones que tiene el justicialismo es de, primero, respetar los mandatos democráticos, entendiendo cuál fue la decisión de los ciudadanos; y después, en base a eso, escuchar al ciudadano de Argentina, en nuestro caso de Mendoza, en mi caso de Las Heras, saber escuchar y saber replantearnos algunas posiciones que hemos trabajado en el peronismo, y creo que la gente obviamente no nos está acompañando", para remarcar: "así que es importante que con mucha madurez, responsabilidad institucional, nosotros nos preparemos para lo que se viene, para que seamos de vuelta una opción de gobierno para los ciudadanos".

Adriana Cano

Como parte de ese rearmado aparece este espacio, que la legisladora definió: "La red federal peronista es una red que se constituyó hace varios años, más de 8 años. se viene trabajando con reuniones periódicas en diferentes puntos del país, las dos últimas fueron La Rioja y Córdoba, donde tuvimos una agenda bastante fructífera porque primero tuvimos una reunión en la legislatura, con el foro de presidentes de bloques legislativos peronistas, trabajando con Miguel Siciliano, que es el presidente de la Legislatura de la provincia de Córdoba",

"En la siesta nos reunimos con el intendente de Capital de Córdoba, y en la noche tuvimos una reunión con el gobernador de Córdoba, Martin Llaryora. La verdad que fue muy fructífero, estamos replanteando un nuevo peronismo de base a la ciudadanía y mirando a Córdoba como un actor fundamental. Creemos que el faro productivo del país no puede quedarse afuera de una construcción nacional del peronismo".

A la hora de responder quienes deben estar dentro de este proceso, destacó: "Creo que en el peronismo no sobra nadie. Todos son fundamentales, lo que sí creo es que hay un cambio de rumbo de la conducción partidaria donde tenemos que replantearnos algunas posturas que han venido sucediendo en el tiempo, donde lamentablemente el electorado no nos ha acompañado".

"La mayor responsabilidad que tenemos como oposición es estudiar y escuchar mucho a la gente de porqué no hemos sido la opción para gobernar, como si lo hemos sido en lugares como Córdoba, en la provincia de Buenos aires y en nuestra provincia con 7 intendencias que gobierna el peronismo, me parece que la mayoría de ellas revalidadas por el voto popular", continuó, por lo que consideró "fundamental que miremos esas experiencias y que el peronismo de la provincia pueda entender que esa es la forma no solo de conducir la provincia sino los departamento que no conducimos".

Martín Llaryora y Adriana Cano

Con la mirada puesta ya no en la interna, sino en la política nacional, Cano aseveró: "el país no va a pasar buenos momentos, no los está pasando; no coincidimos en absoluto con el gobierno nacional, tampoco con el provincial y me parece que es lo que nos tiene que dar la fortaleza suficientes para ser humildes y construir desde las bases, al lado de la gente una opción distinta porque creemos que se vienen momentos difíciles".

"Tenemos que replantearnos no solo los errores como gobierno sino también en Mendoza como oposición, los últimos 8 años hemos sido oposición de Cornejo y de Suárez y la verdad que no hemos sabido encontrar una alternativa superadora para los vecinos, así que me parece fundamental que hagamos autocritica", subrayo la legisladora, y sugirió un camino: "evaluemos lo que nos esta sucediendo, que volvamos a encontrar como bandera central a un peronismo que entiende que no se puede dilapidar los recursos económicos sin un horizonte y sin responsabilidad".

Por último, analizó cómo ve la administración de Milei: "Es alarmante, las cifras son alarmantes, no creemos que por cuidar la macro haya que desconocer ni la microeconomía ni las necesidades de los argentinos, los grandes índices de desocupación que hay, que aquel índice de inflación, que era la preocupación principal se haya corrido pero ha resurgido el tema del índice de la desocupación, y sobre todo el hambre es fundamental, son tiempos duros, creo que hay un plan estratégico con desaparecer un Estado. No creemos en un Estado superpoderoso pero sí en el Estado justo que se involucre en las necesidades de la gente, pero con acciones eficientes".

Producción periodística Daniel Gallardo