Milei estuvo en el Edificio Libertad y quiere una reconciliación con la política

Durante la tarde se celebró un acto protocolar en la sede de las Fuerzas Armadas, en el que el presidente Javier Milei sostuvo que su gestión hará "el mayor esfuerzo posible en reconciliar a la política con las Fuerzas Armadas", mientras que agregó que su intención es "dar vuelta las tristes páginas de nuestra historia para enfocarnos en escribir una nueva, donde nuestras Fuerzas tengan el respeto y reconocimiento que se merecen".

"Queremos honrar el legado que nos dejaron Roca y San Martín, y que surge de la sociedad misma, que nunca le dio la espalada a nuestras Fuerzas", agregó el presidente, al encabezar la ceremonia de entrega de despacho y sables a brigadieres, almirantes y generales en el Salón San Martín del Edificio Libertad.

Milei y Villaruel en un tanque durante el desfile militar del 9 de Julio

Un dato llamativo en el encuentro fue la ausencia de la vicepresidente Victoria Villarruel, quien dejó trascender por fuentes cercanas que no fue invitada al evento. "Ella lamenta no estar presente. Conoce a todos ahí y le hubiera encantado participar de la actividad. Pero no tiene la costumbre de ir adonde no la invitan. Y nadie cursó invitación para que participe de la actividad", fue la explicación vertida.

En el último acto donde hubo desfile militar sí estuvo presente, y se recuerda la foto de ambos -Milei y Villaruel- encaramados en un tanque de guerra, imagen que recorrió el mundo.