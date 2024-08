Tamara Pettinato habló tras el escándalo de los videos :"Hay un solo villano y no soy yo"

"Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a Milei, que me escapé, que me escondí, que me voy a ir a vivir a otro país, que fue en pandemia, que entré a la Casa Rosada escondida en un baúl y salí escondida en el baúl, que cobré 1.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, que tengo contratos en el Estado y saqué provecho", inició su descargo Tamara Pettinato en su programa Final Feliz por el canal de Blender.

La periodista habló públicamente luego de que se difundieran dos videos suyos con Alberto Fernández en el despacho presidencial. Explicó que "no tiene nada que aclarar", y advirtió que "hay un sólo villano en esta historia y no soy yo".

Luego de enumerar un sinfín de acusaciones, Pettinato continúo: "Estas son algunas de las cosas que escuché durante una semana sobre mí por haber ido a comer un día a la Casa Rosada después de grabar una entrevista".

Habla Tamara Pettinato en Final Feliz pic.twitter.com/LM49Ow5iK6 — BLENDER (@estoesblender) August 16, 2024

La periodista no participó durante una semana en ninguno de los espacios en los que trabaja habitualmente luego de que se conocieran los videos. "No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional. No se lo deseo a nadie, es algo que yo no quise nunca", explicó.

Estas declaraciones se suman al comunicado que publicó el lunes en sus redes sociales donde aclaró que estaba siendo víctima de "innumerables acosos y amenazas referidas a su vida privada plagadas de mentiras e información falsa" y apuntó que la estaban usando para tapar la denuncia por violencia de género contra el expresidente.

"El presidente actual, Milei, dijo que era una prostituta y que era parte de una asociación ilícita", enfatizó Pettinato al iniciar su programa.

"Corrieron el foco por completo, lo importante es una denuncia por violencia de género".

"Con un video de un almuerzo corrieron el foco por completo de lo importante que es una denuncia por violencia de género. Mezclaron todo, me pusieron a mí en tapas de diarios mientras hablaban de esa denuncia. No tiene nada que ver una cosa con la otra", advirtió Tamara.

"Acá lo serio y lo importante es esa denuncia que tienen que investigar, tienen que escuchar a la víctima y no tiene nada que ver este video. Esto es sólo un chisme rosa", afirmó la periodista.

Para cerrar su descargo público insistió en que no tiene que dar explicaciones y aseguró: "Todas las cosas que nombré en esa lista son mentiras".

"Hay un sólo villano en la historia y no soy yo".

"No tengo nada que aclarar, lo que aclaré está en mis redes. Hay un sólo villano en la historia y no soy yo", concluyó Pettinato.

Los videos que se difundieron en medio del escándalo

En medio de la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por hostigamiento y presunta violencia de género, la viralización de dos videos de Tamara junto al expresidente en el despacho presidencial desviaron el escándalo y convirtieron a la periodista en blanco de infinidad de críticas y acusaciones .

En el video se escucha a Fernández preguntarle a la periodista sobre el vínculo afectivo que mantenían. Si bien se desconoce la fecha en que fue grabado, se presume que ocurrió durante la pandemia, tiempo en el que la conductora visitó la Casa Rosada.

En el video, el expresidente habla de una relación entre ambos y le pide a Pettinato que le diga "algo lindo", a lo que Tamara responde con elusivas en distintas ocasiones, hasta que Fernández insiste en que diga "lo que sentís". Allí, la periodista pronuncia un "Te amo", a lo que Alberto completa: "Yo a vos".

Con información de Ámbito