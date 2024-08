Dónde se refugia Tamara Pettinato tras el escándalo del video con Alberto Fernández

Tamara Pettinato se convirtió en el centro de atención mediática luego de que se filtraran videos en el que se la ve en el despacho presidencial junto al entonces presidente Alberto Fernández durante la estricta cuarentena por la pandemia de COVID-19. La polémica no se hizo esperar, y tras la viralización de las imágenes, la panelista decidió alejarse de la vorágine mediática y viajó a Chubut con su pareja, el diputado José Glinski.

En su refugio patagónico, Pettinato fue vista almorzando en un restaurante en la tranquila localidad de Rada Tilly, sin maquillaje, vestida con un jogging, un buzo holgado y zapatillas deportivas, en una imagen que contrasta con el glamour que suele caracterizarla en los medios.

Además, se la pudo ver en la misma localidad comprando en una pastelería de la zona, vistiendo también de forma relajada y buscando un poco de tranquilidad tras la mediatización del caso.

Por ahora, se desconoce cuánto tiempo permanecerá en Chubut y cuándo retomará sus compromisos laborales, de los cuales se ausentó tras la filtración del video que la involucra con el expresidente.

Tamara Pettinato junto a su pareja en Chubut/ Fuente: Gossipeame

Fabiola Yañez sobre el video escandaloso

Yañez reveló detalles sobre cómo descubrió el video y otros materiales comprometedores en el teléfono de su hijo, Francisco. Según relató, el video de Tamara Pettinato era solo una de las tantas evidencias de infidelidad que encontró en el dispositivo.

En una entrevista con Infobae, Fabiola Yañez, manifestó: "Había fotos y videos de mujeres, muchas de ellas conocidas públicamente", confesó Fabiola, quien describió la situación como una constante en su relación con el expresidente.

"Había un teléfono que no se utilizaba y con ese teléfono yo le ponía música para dormir a Francisco. Ese teléfono un día volviendo de Chapadmalal para que el nene estuviera tranquilo, le ponemos música y se lo damos. El nene con un año y medio ya sabía cómo se maneja. Mi mamá, que estaba al lado de él, le saca el teléfono y me dice: 'Fabiola, ¿qué es esto?' Y me lo entrega. Había una foto de una mujer desnuda. Obviamente se la habían enviado a él. Y empiezo a mirar y descubro que estaban esos videos", contó Yañez.

Yañez mencionó que, a pesar de la gravedad de las evidencias, sentía que estaba "adormecida" por lo recurrente de estas situaciones.