"Si fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo": lo que dejó el debate entre Massa y Milei

Luego de una semana de intensa campaña en búsqueda de apoyos para el balotaje, y tal como estaba dispuesto por la Cámara Electoral Nacional en el marco de la Ley 27.337, este domingo 12 de noviembre se llevó a cabo en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires el tercer debate presidencial antes de los comicios en los que se determinará quién será el nuevo mandatario argentino.

Como se previó, el ministro de Economía Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UpP), y el diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA) expusieron en un mano a mano sus ideas en medio de un acalorado cruce no exento de chicanas y acusaciones.

Los ejes temáticos estuvieron divididos en dos bloques: en el primero se discutió sobre economía, relaciones de Argentina con el mundo, y educación y salud -tema que en principio no se había contemplado y fue incluido en acuerdo de ambos equipos de asesores–, y el segundo incluyó producción y trabajo, seguridad y derechos humanos, y convivencia democrática.

Tanto el oficialista como el libertario jugaron sus últimas cartas previo a la elección presidencial del domingo venidero, en busca de los votos que decidan su suerte, con datos previos que avizoran una resolución ajustada, cabeza a cabeza tras reconfiguraciones en el escenario político, especialmente en Juntos por el Cambio, espacio en el cual se registró un quiebre por tensiones internas.

La economía, el primer tema

Tras la presentación de los candidatos, se realizó la discusión sobre la economía, oportunidad que Milei dejó pasar sin hablar de la gestión de su rival, en un error claro de estrategia. Pero después, utilizando el humor que en otros países siempre fue decisivo para ayudar a los candidatos que lo usan, tiró una frase que seguramente será recordada. “Si fueras Pinocho, ya me habrías lastimado un ojo", le dijo Milei a Massa.

En ese segmento, que prácticamente no tuvo propuestas concretas de ninguno de los candidatos, pero sí varias chicanas y agresiones con la palabra “mentira” usada por los dos, el libertario confirmó que si es electo llevará a cabo una dolarización y que cerrará el Banco Central.

En tanto, Massa aseguró que “la salida es con un acuerdo de unidad nacional”, pero no mencionó acciones económicas para r de la crisis. En un momento se dirigió a Milei increpándole: “Hiciste tu carrera como standapero”, y también chicaneó al candidato libertario expresando que éste quiere “destruir” al Central porque no le renovaron una pasantía.

Relaciones internacionales

En el bloque siguiente, los tres ejes centrales expuestos por el candidato oficialista en la vinculación de nuestro país con el mundo giraron en torno a la defensa de las relaciones con los cuatro socios principales de la Argentina, la relación con la Santa Sede y la defensa de la causa de Malvinas.

“Claro que voy a defender Malvinas. Mi vicepresidenta (Victoria Villarruel) tiene un padre que fue héroe de Malvinas”, aclaró Milei en torno al debate por el dominio sobre el archipiélago que planteó Massa, y aseguro: “No vamos a plantear relaciones con aquellos que no respetan la libertar individual y la paz. De ellos no quiero saber nada. Mis aliados van a ser Estados Unidos, Israel y el mundo libre”.

Luego, tras una pregunta de Massa sobre si le pedirá disculpas al Papa por decir que es “el representante del mal en la tierra”, insistió: “Si hay que pedirle perdón, lo haré”.

Educación y salud

En el módulo siguiente, el candidato a presidente por La Libertad Avanza remarcó: “Para nosotros la educación y la salud son sumamente importantes. Hemos diseñado algo revolucionario, la idea del Ministerio de Capital Humano. La cuestión de la alimentación y el cuidado de los niños es otro de los pilares de nuestras propuestas. También queremos proteger el rol del aprendizaje, que es fundamental”.

“¿Vas a arancelar las universidades?”, le preguntó el ministro de Economía al diputado de LLA, en la misma sintonía de las interrogantes disparadas con anterioridad. “Vos crees que todo es gratis”, arremetió Milei. Y aclaró: “A corto plazo, no voy a arancelar. Después voy a darle los recursos a la gente para que decida a qué universidad quiere asistir. Acordate que vos decías y proponías lo mismo de joven. Decile a los brasileños que te hagan acordar de esto”.

“Yo les quiero dejar en claro a los padres y madres que él las va a terminar arancelando”, comentó para cerrar Massa.

Producción y trabajo

El cuarto bloque comenzó con la exposición de Massa de una agenda de trabajo centrada en “igual remuneración por igual tarea”, y también prometió “la creación de 2 millones de nuevos puestos de trabajo con “incentivos impuestos por el Estado y esfuerzo puesto por empresarios y trabajadores”.

Por su parte, Milei aseguró que piensa “en un país con comercio libre, que puede exportarle a 8 mil millones de personas”, y acusó al candidato oficialista de querer quedarse “con el mercadito de tus amigos”.

Y se refirió a las propuestas del ministro de Economía diciendo: “Me resulta simpático que el ministro Massa hable de crear 2 millones de puestos de trabajo. La cantidad de empleados en el sector privado está estancado desde 2011, como el nivel de producción. El producto per cápita está 15% por debajo. Eso ocurre porque no hay inversión, en Argentina es imposible ganar dinero con la presión fiscal escandalosa que hay”.

Seguridad, derechos humanos y convivencia democrática

“En materia de seguridad, salvo que usted esté pensando en un mundo anarquista, el Estado se ocupa de la seguridad. En el caso argentino, el Estado hace todo mal. Y eso hace que vivamos en un baño de sangre. Nosotros no creemos en este mundo. Creemos en aplicar la ley y que el que las hace, las paga. La clave tiene que estar puesta en que se cumplan las condenas, la actividad delictiva no se expanda y terminemos acostumbrándonos”, desarrolló el aspirante libertario al Ejecutivo.

Pero sorpresivamente le dedicó un elogio a Massa por la seguridad en Tigre: “Lo que hiciste es bueno y querer extenderlo al resto del país es bueno”, para después asegurar sobre el narcotráfico en Rosario, que “el poder político cubre narcotraficantes”.

En respuesta, Massa aseguró: “La lucha contra la inseguridad va a ser responsabilidad mía”, y explicó que va a coordinar con los tres poderes para luchar contra la inseguridad. Me comprometo a ser un presidente involucrado en la lucha contra la inseguridad”.

“Nosotros vamos a construir fuerzas de seguridad profesionales y controlar que la Justicia cumpla con su parte. Vamos a plantear una política de seguridad basada en prevención y un trabajo articulado con gobernadores e intendentes. La gente tiene que ser nuevamente dueña de la calle y no los delincuentes”, opinó para cerrar el tema.

En la cuestión de derechos humanos y convivencia democrática, Massa propuso “poner en agenda los nuevos derechos humanos, como el derecho a un ambiente sano a desarrollarse en tierra propia y cambiar el paradigma en la lucha contra la contaminación del ambiente. Y, en materia de convivencia democrática, desde el 10 de diciembre, si me dan la responsabilidad de cuidar la Argentina, voy a plantear un gobierno de unidad nacional convocando a los mejores”, planteó el también ministro de Economía.

En esa instancia, Milei volvió a catalogar a Massa como “el rey de la casta” y reiteró: “¿Sabés de qué se compone la casta? De políticos ladrones. Los tenés todos con vos. También se compone de empresarios prebendarios, tus amigos. También te reunís con sindicalistas y estás muy ligado a los medios. Te reunís con ellos y discuten sobre cómo se van a repartir la torta”.

Conclusiones de los candidatos

Finalmente, los aspirantes a la Casa Rosada explicaron por qué quieren gobernar la Argentina.

El último bloque del duelo verbal fue abierto por Massa, quien, entre otras cosas, sostuvo: “Quiero ser presidente para enterrar la grieta. Quiero ser presidente para que el norte argentino recupere asimetrías que lo hacen sentir alejado. Quiero ser presidente para explotar la riqueza de la Patagonia. Quiero ser presidente para ser vehículo en contra de la violencia que se expresa desde el otro lado. Quiero ser presidente para que las PyMEs ganen lugar en el mundo. Quiero ser presidente para que los pibes tengan educación. Quiero ser presidente para dejarle a mis hijos un país mejor”.

Por su parte, el candidato libertario dijo que “es el momento de preguntarnos si queremos seguir transitando este sendero decadente, donde cada vez tenemos más pobres, más indigentes y los jóvenes se van. Al momento de evaluar tu voto, pensá si preferís que haya inflación u ordenamiento económico, si preferís el populismo que nos hunde o la república. Te quiero pedir que cuando vayas a votar, lo hagas sin miedo”.

“Venimos a ofrecerte el modelo de la libertad. Quiero que tengas una luz de esperanza. Existe una Argentina mejor. Pero esa Argentina solo existe si es liberal”, concluyó el líder de La Libertad Avanza.

