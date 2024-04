Se presentó la nueva Ley Bases: ¿Se aprobará en el Congreso?

El Gobierno envía la nueva Ley Bases al Congreso y para conocer la posibilidad real de que se apruebe, Círculo Político, lunes a viernes de 14 a 16 por 91.7 y Ciudadano News dialogó con Nicolás Mayoraz, diputado nacional por La Libertad Avanza, quien afirmó: “Tenemos un texto que ya fue consensuado, al menos en el espíritu de lo que se conversó y reclamaban los bloques aliados o que querían acompañar la primera presentación del proyecto Ley Bases, así que, este texto que tenemos ahora, que es más reducido, más acotado, tiene un consenso y tendremos los votos para sacarlo. Va en línea con la votación de los primeros artículos que se votaron aquella noche en la cual se levantó la sesión”.

Las privatizaciones

“La mayor oposición venía, fundamentalmente, de Unión por la Patria y el reparo, en particular, en algunas empresas del estado, era puntual de algunos legisladores del bloque Hacemos y algunos del radicalismo. Hoy quedó reducida la cantidad de empresas a privatizar. Creo tendrían los números para votarse. Seguramente se discutirá, algunos dirán que Empresa Eléctrica no, que YPF no o Aerolíneas Argentina, pero hay un consenso para avanzar en la ley”, consideró Mayoraz.

Una situación difícil

“La gente está sufriendo, pero no por las políticas del gobierno, sino por las políticas del gobierno que se fue. Nosotros estábamos al borde de una hiperinflación, una inflación totalmente disimulada, con precios totalmente retenidos, tarifas mentirosas, un endeudamiento del Banco Central con reservas negativas, con un PBI negativo de 7 puntos de déficit, una situación complicadísima, y lo que se nos venía para la Argentina era la hiperinflación y ahí pierden todos”, analizó

“Estamos sufriendo, por un lado, los efectos de una economía destrozada por el gobierno anterior. Hace 12 años que no crece el empleo formal en Argentina. Entonces, las políticas de este gobierno, cuando hablamos de la reforma laboral, es para permitir a esos 6 millones de trabajadores que están en negro, que no tienen ni obra social ni jubilación, que se puedan incorporar al mercado laboral”

“¿La gente lo está pasando mal?, seguro que sí, pero no nos olvidemos de qué estamos saliendo, pero sí tengo la esperanza y la tenemos todos los argentinos, por eso estamos bancando mayoritariamente a este gobierno, de que vamos a salir de esto más temprano que tarde, que vamos a empezar a ver una mejora en la economía y por eso en una mejora de las condiciones de vida de los argentinos y por eso apostamos a eso”, expresó.

Escuchá la entrevista completa: