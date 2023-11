Debate Massa- Milei: el cierre de los candidatos presidenciales

A una semana del balotaje que definirá quién será el próximo presidente de los argentinos, los candidatos de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, y de La Libertad Avanza (LLA), Javier Milei, participaron este domingo del último debate obligatorio del proceso electoral 2023, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en CABA.

Para finalizar el debate presidencial en la Facultad de Derecho rumbo al balotaje, tanto Sergio Massa como Javier Milei cuentan con dos minutos para dar cierre a su presentación.

“Quiero ser presidente porque mis abuelos y mis viejos llegaron escapando de una guerra y me llevaron a amar al país. Hay muchos que no me votan convencidos, sino como vehículo para no elegir un camino que es violencia, odio y daño. Voy a trabajar para que sientan que no tiraron su voto, confiaron en alguien”, expresó el candidato de Unión por la Patria.

Por su parte, en sus palabras finales, Javier Milei dijo: “Argentinos, nos encontramos frente a elección más importante de los últimos 100 años. Tenemos que preguntar si queremos seguir en el sendero decadente, si preferís la inflación o el desarrollo económico; si seguir con esta generación corrupta, si apostas por el populismo que nos hunde o por la república que nos une”.

“Andá a votar sin miedo porque el miedo paraliza. Nosotros ofrecemos la libertad, y en los países donde se aplica crecen más que los reprimidos. Quiero que tengas una luz de esperanza, esa Argentina es posible es a través al liberalismo”, concluyó.