El minuto a minuto del debate entre Javier Milei y Sergio Massa

Como se prevé, el ministro de Economía Sergio Massa, candidato de Unión por la Patria (UxP), y el diputado Javier Milei, de La Libertad Avanza (LLA) expusieron sus pensamientos en un acalorado debate.

El debate

En su presentación, Sergio Massa afirmó que planteará "un gran cambio: la construcción de un gran acuerdo con políticas de estado, con diálogo y consenso, pero sobre todas las cosas con respeto a quien piensa distinto".

Por su parte, Javier Milei insistió que es "imposible cambiar la realidad haciendo las mismas cosas y una Argentina distinta es imposible con los mismos de siempre".



En su primera participación, Milei afirmó que sabe "cómo hacer crecer una economía, cómo crear puestos de trabajo, terminar con la pobreza, exterminar de una vez por todas el cáncer de la inflación".



El candidato de LLA dijo que "la Argentina está en el puesto 130" en el mundo y ello es producto del "modelo de la casta que tiene la premisa de que cuando hay una necesidad nace un derecho".



"Ello se manifiesta para la casta con déficit fiscal, se financia con deuda" lo que compromete "a generaciones futuras" y con "la maquinita de imprimir billetes que genera inflación", dijo Milei, entre otros puntos, en el debate presidencial en la Facultad de Derecho.

Luego, Massa le pidió a Milei que conteste por "si o por no" si va a "eliminar subsidios, privatizar Vaca Muerta, dolarizar, privatizar ríos y mares y eliminar el Banco Central".



"A mí no me vas a condicionar si contesto por si o por no. Ustedes son unos mentirosos. Ustedes estuvieron engañando con los subsidios. No vamos a tocar las tarifas antes de permitir que la economía se recupere", le contestó Milei.

En otro tramo del debate, Massa le dijo hoy a su contrincante de La Libertad Avanza que hizo "toda su carrera como standupero de televisión" pero advirtió que "lo que está en juego es el futuro de los argentinos".



"¿A quién le creemos: al que habló durante toda la campaña o al que habla esta noche?", se preguntó Massa en el debate presidencial que se realiza en la Facultad de Derecho de la UBA.

Primer eje temático: Economía

Quien comenzó el primer eje temático Economía fue Javier Milei, quien cuestionó a la gestión actual: “Tenemos 35% de pobreza y una inflación caminando al 300% con alto riesgo de hiperinflación. Consecuencia del modelo de la casta, basado en donde hay una necesidad hay un derecho”.

"Se han eliminado trece ceros de la moneda. La otra opción implica ajustes y una política que siempre aumenta impuestos en lugar de reducir gastos. El sector público es inviable. El Estado es la raíz del problema, no la solución", afirmó el libertario. .

Sergio Massa intervino y cuestionó a Milei sobre la eliminación de subsidios, la privatización de Vaca Muerta, la dolarización de la economía, la privatización de ríos y mares, y la eliminación del BCRA. Frente a esto, Milei respondió: "No me vas a condicionar para que responda con un sí o no. Ustedes mintieron sobre los subsidios, son mentirosos".

"Voy a terminar con el Banco Central porque es lo que genera la inflación. Es la forma en que nos roban", reiteró Milei y agregó: "¿A quién querrás seguir afectadodo con la inflación?".

"No te pongas agresivo", le dijo Massa, a lo que Milei afirmó: "No soy agresivo, me expreso con pasión".

Después de que Massa acusara a Milei de contradecir su discurso, este último respondió con una chicana: "Si un mentiroso acusa a alguien de mentiroso, el acusado es el que dice la verdad. Si fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo".

Ante esta respuesta, el candidato de UxP dijo: "Javier, hiciste una carrera no solo como economista sino también como comediante de televisión, pero lo que está en juego es quién se sentará como presidente. O no cumpliste con la plataforma que presentaste en la justicia electoral, lo cual sería grave, o te estás contradiciendo esta noche".

Después de que Milei utilizara sus seis minutos, Massa aprovechó para atacar: "La salida para Argentina es mediante importaciones, la reducción de impuestos, incluidas las exportaciones. La solución no está en recortar a los jubilados ni en volver a las AFJP".

Segundo eje temático: Relaciones de la Argentina con el mundo

En sentido opuesto, Sergio Massa, de Unión por la Patria, fue el iniciador de este bloque. Al comenzar su intervención, destacó la importancia de que Argentina mantenga relaciones internacionales.

En este contexto, Massa señaló la necesidad de enfocarse en varios aspectos, entre ellos, los principales socios comerciales de Argentina, la relación con la Santa Sede y la soberanía inalienable de las Malvinas. Además, acusó al representante libertario de haber insultado al Papa Francisco.

Ante estas acusaciones, Javier Milei respondió afirmando que "el Estado no puede decidir con quién hacer comercio y con quién no", argumentando que termina siendo un obstáculo. Añadió: "Como Estado, no estoy con aquellos que no respetan la democracia liberal, las libertades individuales y que no respetan la paz. Con esos no quiero saber nada".

Milei también afirmó que su espacio respeta al Sumo Pontífice y sostuvo que le pidió disculpas en privado al Papa. Ante la insistencia de Massa en pedir disculpas públicamente, Milei expresó su disposición a hacerlo si fuera necesario. Aprovechó el momento para abordar la cuestión de las Malvinas, manifestando que consideran que son argentinas y que lucharán hasta que las islas vuelvan a ser parte del territorio argentino.

La discusión continuó con Massa cuestionando a Milei sobre su admiración por Margaret Thatcher. Milei respondió que "la considera una figura admirable, al igual que Winston Churchill y otros líderes". Massa le pidió "seriedad en las preguntas".

En relación a la ruptura con el Mercosur, Brasil y China, Massa argumentó que "representaría la pérdida de dos millones de empleos". Sostuvo que las relaciones públicas no pueden regirse por caprichos y expresó su preocupación por lo que percibe como una persona que anteponía sus caprichos al bienestar de los argentinos.

Por otro lado, Milei afirmó que cree en la libertad y el libre comercio, no en los "arreglos del gobierno".

Tercer eje temático: Educación y Salud

Javier Milei fue quien tomó la palabra y desmintió la idea de que fuera a privatizar la salud y la educación pública.

“Argentina es un país federal y no es una decisión del Gobierno nacional si deja de serlo. La salud y la educación son fundamental, por eso pondremos al Ministerio de Capital Humano”, explicó.

A su turno Sergio Massa manifestó “Vamos a destinar 8 puntos del PBI para inversión educativa”. Remarcó las propuestas para abrir universidades, la mejora de los programas y defendió al Incucai.

Milei cruzó: “Me resultan interesantes las propuestas de Massa, pero su signo político lleva 16 años en el poder y no sé por qué no lo hicieron. Tu gobierno dejó a 2 de cada 3 de los chicos en situación de pobreza. Primero hay que resolver la pobreza, porque si no comen no pueden pensar”.

“¿Vas a arancelar las universidades?”, preguntó Massa y, ante la evasiva del libertario, dijo: “La gente tiene que saber que este hombre va a arancelar las universidades”.

“No sé qué cálculo hicieron, pero no dan eso. ¿Son los mismos que te hicieron los números de las tarifas en los carteles del tren y del colectivo o te está fallando la matemática? Tenés que ser claro. ¿Vas a robar la plata de gente?”, señaló Javier Milei.

Fue entonces que Massa cruzó: “No podes caer en la chicana berreta que te pegaron tus nuevos socios que te abandonaron hoy. No vine a discutir del pasado, es vos o yo”.

“Te negaste a hacer el psicotécnico”, le dijo Massa a Milei y este le respondió: “Y vos que siempre trabajaste en el gobierno nunca te lo hicieron”. Allí, el candidato de UxP repitió insistentemente sobre su paso por el Banco Central en una pasantía.

Cuarto eje: Producción y Trabajo

Sergio Massa es el que arrancó el cuarto eje temático del debate presidencial. Dentro de las propuestas que realizó, enumeró la quita de impuestos para las importaciones desde 2024, la simplificacion del sistema tributario y la vuelta del programa “814″ que elimina las cargas sociales de todos los desarrollos industriales en el Norte.

Además, aseguró que su objetivo es transformar los planes sociales en trabajo formal y registrado.

Javier Milei, en su turno, ironizó con lo dicho por su contrincante: “Me da gracia lo que dice Massa sobre crear más trabajo porque desde el 2011 está estancado el crecimiento laboral. Eso ocurre porque no hay inversión y eso ocurre porque con la presión fiscal que hay es imposible”.

“El sector privado ahorra mucho, el problema es el Estado que usted maneja. Vamos a 15% de déficit fiscal entre el Banco y el Estado, se chupan todo el ahorro y es imposible invertir”, remarcó el libertario.

Massa fue por las mujeres y les aseguró que si el gana creará jardines en donde puedan cuidar a sus hijos mientras ellas trabajan y además propuso que igualará el sueldo entre ambos géneros. “Esa diferencia que Sergio Tomás Massa dice es en promedio. Si vas a las tareas esta destruido muy equitativamente. Eso es propio de no saber leer los números”, contestó Milei.

Ante la propuesta del candidato de La Libertad Avanza de abrir la economía de manera global, Massa dijo: “Abrir la economía indiscriminadamente es una mirada apátrida y despreciaba de la realidad de los argentinos”.

“Vos queres regular el comercio y yo quiero un libre comercio. Vos queres regular para darle ayuditas a tus amigos”, lanzó Javier Milei casi al final del bloque “Producción y Trabajo”.

“Pensé que era más parecido al 2015-201 pero es más parecido a Martínez de Hoz”, apuntó Massa y añadió: “Yo creo en la Argentina productiva y protegida. Vos querés apertura y que sea lo que Dios quiera”. Milei respondió: “Vos cuando decís proteger, queres beneficiar a tus amigos”.

Quinto eje temático: Seguridad

El quinto eje temático del debate presidencial es Seguridad y lo inauguró el candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei. “Salvo en la anarquía, el Estado siempre se ocupa de la seguridad. Pero como en la Argentina es todo un desastre, es un baño de sangre y comenzó de manera grosera en el 2001 y se hizo más fuerte con la llegada de Eugenio Zaffaroni”, sostuvo.

Massa, sobre la temática: “Vamos a tener una coincidencia. El libro que cuenta lo que hice en Tigre tiene que ver con algo que me pasó. A tres cuadras de mi casa mataron a un nene de 17 años y en ese momento me asegure de que Tigre sea la ciudad más segura. Bajé 80% el robo de automotor, puse cámaras, botones antipáticos. Propuse lo mismo para toda la Argentina. Es parte de la tarea que tenemos que hacer entre todos”.

“No hay una cuestión ideológica. Cuando las cosas se hacen bien las reconozco. Lo que has hecho en Tigre es bueno y quererlo en el país está bueno. Lo malo que cada vez que tu mujer fue a las elecciones en Tigre las perdió. ¿Por qué cada vez que se presenta tu mujer pierde siempre? Quizás te conocen demasiado”, cruzó Milei y recriminó que la Argentina necesita una reforma en el código penal.

“El que las hace las paga, no puede ser la idea de la puerta giratoria. No como los suelta chorros de ustedes en la pandemia”, insistió el libertario.

Allí, Massa contestó: “No sé si hay algún juez que haya largado a algún delincuente en la pandemia pero podés denunciarlo. Volvería al sistema de inhibidores en las cárceles que sacó tu compañera Patricia Bullrich y que inhabilitó el seguimiento de los Monos en Rosario”, afirmó el actual ministro de Economía.

Asimismo, aceptó la reforma en el código penal, pero a la vez destacó que hay que controlar la eficiencia de la justicia: “Tenemos que controlar que los jueces no liberen a los presos. Las víctimas se encuentran a sus agresores en la verdulería”.

“Si tengo que poner todos los recursos federales para ayudar a los rosarinos, lo voy a hacer. Este es mi compromiso con Santa Fe”, aseguró Massa con respecto al narcotráfico y Milei respondió: “Me parece perfecto, no violes la ley”.

Con Información de la Agencia de Noticias Télam y Noticias Argentinas