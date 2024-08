Se busca una ley jubilatoria adecuada y que no vaya a ser vetada por el Poder Ejecutivo

Legisladores de la oposición dialoguista, con el apoyo del peronismo le ganaron de mano al oficialismo con la iniciativa de establecer por medio de una ley un sistema de regulación del pago de jubilaciones y pensiones.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) estableció contacto con el senador nacional por San Luis de La Libertad Avanza, Bartolomé Abdala, que además es presidente provisional de la Cámara alta.

Comenzó el diálogo señalando: "La verdad que hay una deuda con los jubilados desde la democracia. Desde Norma Plá en adelante, como así también antes de Norma, había ciertas inquietudes sobre la cuantía del valor jubilatorio. En función de eso, todos conocen lo que sucedió en Diputados, que hubo una ley que el presidente habló de la casta, nuestra idea como senadores es no vetar, que se pueda sacar una ley posible y a raíz de eso estamos trabajando desde la comisión a los efectos de sacar una ley que de aquí en más los jubilados no se vean más perjudicados nunca más con la movilidad jubilatoria.

"Creo y entiendo que, al menos nuestros gobierno lo que ha venido haciendo en estos 7 meses de gestión, no los ha ido perjudicando si no que levemente ha ido sosteniendo el valor del importe jubilatorio en relación del índice de precios. Sabemos que con el atraso que tenía el tema jubilatorio no es suficiente pero al menos nos hacemos cargo de no perjudicarlos más aún. Cuestión por la cual queremos hacer la ley posible y que el ejecutivo no la vete en cuestión que se indiquen cuáles son los recursos, cómo se puede cumplir, teniendo en cuenta que los jubilados son 8 millones y hay que atenderlos a todos".

Senador Bartolomé Abdala

-¿Hay acuerdo para recomponer lo que no se había recompuesto que es enero?

-En principio nuestra intención es, nuestra etapa de gobierno, cubrir plenamente, obviamente que de prosperar nuestro proyecto, nuestro dictamen, para que sea tratado en el recinto y a partir de allí sea aprobado, va a volver a Diputados, deseando que entienda que lo que se puede sancionar son leyes posibles y no la politiquería en sí misma como tristemente sucedió donde se juntaron sectores de opositores y sancionaron una ley, que es bien bonita pero si no tenés el dinero suficiente para poder acudir a ello es bastante insuficiente.

-¿Qué diferencia hay entre lo que acaba de explicar y el proyecto que ellos tenían, que dieron media sanción para ser tratado en el Senado?

-Ante todo recalcar la tarea excelente que tenemos con los senadores radicales, quienes de verdad vienen colaborando a través de su presidente del bloque. En función de eso, lo que se solicitó en su momento en el Senado es que esta ley que había sido votada incluso por radicales pero por muchas acciones políticas de la sociedad argentina en la cámara de diputados, en el Senado, por eso marco la diferencia, se envió a comisiones y se solicitó que vuelva al recinto con dictamen, esto va a llevar a las distintas reuniones que se están teniendo en la cámara de senadores, en la comisión el miércoles hubo varios exponentes y esto va a continuar el martes. En función de eso, veremos cuál es el dictamen. Nuestra intención como líderes libertarios es recuperar lo que se ha perdido incluso entre enero que no estaba previsto la movilidad actual.

Tratamiento en Diputados

-¿Hasta qué punto se va a recuperar eso?

-Entendemos que hay 132% de inflación, es lo que nosotros queremos mínimamente recuperar. Queremos dejar a los jubilados levemente arriba de la paridad, nuestra intención no es perjudicarlos y en función de eso, a partir que el país arranque y tengamos una caja jubilatoria que se vaya engrosando con el trabajo formal, creyendo y confiando en la ley bases, entiendo que se viene mejorando en un sistema jubilatorio que está en deuda toda la democracia, desde el 83 a esta parte, siempre los jubilados han sido moneda de ajuste, ni hablar de las últimas dos décadas en donde además de captarle las jubilaciones que tenían en el sector privado fueron duramente castigados por la inflación altísima que tuvimos con el gobierno populista.

-Hay un tema que también está en debate en esto, son las cajas provinciales, sobre este punto hay antecedentes de fallo de la Corte Suprema de Justicia de la nación dándole la razón a las provincias ¿cómo puede avanzar este tema?

-Digo dos cosas, creo que la mayoría de los argentinos recordamos la frase del ministro que decía que se dejaran de dilatar juicios porque en realidad se dilatan tanto juicios solo por las dilataciones en sí misma y terminan perdiendo porque no tienen ninguna razón. Otra cosa que quiero decir, es que el obierno ha dicho que se van a empezar a pagar esas sentencias a partir de este momento en función que tengamos el dinero suficiente. El gobierno anterior, a los jubilados y con todo respeto lo digo, es gente grande que ha pasado muchísimos años sin poder cobrar, pero eso no es culpa de nuestro gobierno, lo que queremos es tratar de equilibrar no sólo el tema jubilatorio sino también de cuidar la economía en general para el bien de todos los argentinos.

- La idea de retornar a las AFJP ¿esta desechada?

-Nuestro gobierno todo lo que son ideas constructivas no están desechadas, pero tampoco hoy es el proyecto de ley que estamos tratando, no es lo que está en vigencia, motivo por el cual para eso hay que esperar.