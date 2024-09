El nuevo Boca-River de la política argentina: Cristina vs. Milei

En una carta reciente, Cristina Fernández de Kirchner ha desatado una tormenta política al criticar los primeros nueve meses de gestión de Javier Milei. Este intercambio ha generado un intenso debate sobre el futuro político del país y ha puesto en evidencia las profundas divisiones que existen en la sociedad argentina.

Un intercambio que fortalece a ambos

Cristian Buttié, analista político, en diálogo con Círculo Político, expresó: "Es interesante este ida y vuelta que termina reforzando un ganar-ganar entre Milei y Cristina porque estas acciones no dejan de fidelizar sus núcleos duros totalmente antagónicos, dicotómicos. Cristina sigue siendo protagonista en el marco opositor de Milei y Milei, obviamente, que le salió a responder y su anti Kirchnerismo le permite capitalizar en ese segmento que en algún momento lo tuvo a Macri como referente y ahora lo tiene a Javier Milei".

Desde que asumió el poder, Javier Milei ha sido muy crítico con la oposición y los legisladores que votan en contra de sus propuestas. Sin embargo, hasta ahora, no había dirigido ataques concretos contra Cristina ni el Kirchnerismo en general. Esto ha llevado a algunos a preguntarse si este enfrentamiento es una estrategia calculada para fortalecer sus respectivas bases.

¿Un acto de teatro político?

La pregunta que muchos se hacen es si este enfrentamiento es un acto de teatro político que permitirá la búsqueda de acuerdos en el Senado, como el apoyo al nombramiento de Ariel Lijo. Buttié comenta: "Es buen enfoque, porque hasta la reunión de Macri con Milei y el acuerdo había esa sintonía de que los misiles de Milei pasaban por el costado de Cristina y viceversa. Cristina era una de las que primero definía que Milei tenía que gobernar para que la sociedad se dé cuenta qué votó".

Ariel Lijo.

Desde la reunión de Milei con Macri y el acuerdo que siguió, ha habido una mayor sintonía para formar un interbloque con mayor músculo político. Esto ha llevado al Kirchnerismo duro, representado mayormente por Cristina, a plantar bandera y empezar a mostrar los dientes. "No sé si es para la pantalla pero sí transparenta a cuestiones totalmente dicotómicas, dos formas de ver el desarrollo de un país o la gobernabilidad de un país y que justamente el ataque del uno al otro termina fidelizando los núcleos que cada uno tiene", añade Buttie.

Cristina: una protagonista indiscutible

Este enfrentamiento ha dejado claro que Cristina sigue siendo una protagonista indiscutible de la política argentina. A pesar de la debilitación que sufrió durante la gestión de Alberto Fernández, Cristina sigue siendo una figura central. "Obviamente que la gestión con Alberto Fernández la ha debilitado muchísimo porque ella es parte de ese fracaso de gobierno, por más que lo salga a criticar o plantear disidencias con ciertos sectores del peronismo en su carta, criticar la gestión de Alberto Fernández en algunas cuestiones ella fue parte, miró para el costado muchísimas veces y hasta el último día de gobierno", concluye Buttie.

¿Cristina 2027?

Cristina Fernández de Kirchner no ha decidido si postularse como candidata a la presidencia en 2027, pero sí busca impulsar a alguien que le sea fiel, como lo fue Alberto Fernández. Buttie reflexiona: "Estaríamos en un enorme déjà vu, porque esta película ya la vimos en 2017, Cristina yendo con Unidad Ciudadana marcando su disidencia del peronismo, que fueron dos propuestas electorales en la provincia de Buenos Aires y que justamente le allanó a que Esteban Bullrich le haga una elección competitiva. Creo que Cristina no está en las posibilidades de ser candidata porque ella conoce sus limitaciones, sabe que tiene un piso electoral pero que también tiene un techo, un piso absolutamente fidelizado pero un techo consolidado".

Cristina está marcando sus diferencias con el peronismo, criticando que se ha torcido y no ha advertido que los trabajadores registrados son minorías. "Cristina está marcando sus diferencias con el peronismo, que lo sale a criticar, que sale a plantear que se torció, que no advirtió que los trabajadores registrados son minorías, que hay un nuevo modelo de estado, empezó a dar varias definiciones con esta carta y, principalmente, refleja su centralidad y Milei capitaliza eso contestándole armando este Boca-River", añade Buttie.

Volviendo a la carta de Cristina

Si Javier Milei leyera la carta de Cristina, ¿le preocuparía algo? Buttie opina: "No, seamos transparentes, para la pública lo festejo y salgo a contestar, para que exista Dios tiene que existir el Diablo y viceversa, para que exista Boca tiene que existir River, si uno de los dos desaparece ya se pierde ese ida y vuelta. Ahora, en términos de microclima y de lectura política, plantearía que un poquito el rey se está desnudando. Mucha libertad, mucha libertad, pero me estás interviniendo un montón de áreas de la economía, no me estás liberando impuestos. O sea, lo que está diciendo Cristina es está todo bien, la casta, todo como vos quieras pero no estás haciendo nada de lo que prometiste que ibas a hacer, pasaron nueve meses y no hiciste nada, eso es un llamado de atención".

El futuro político de Milei

En lo político, Milei tiene que aferrarse un poco a las propuestas y a la compañía del Pro y de Macri. "Me parece que Javier Milei necesita del Pro y de Mauricio Macri porque Macri es un actor que ha tenido la experiencia, que ha cometido los errores y ha aprendido de los errores. Pasa que de ahí depende que la mesa chica de Milei se deje ayudar o no. Obviamente que esa ayuda del Pro no es gratis, también para coparticipar acciones de gobierno, es un ida y vuelta", comenta Buttie.

La alianza entre La Libertad Avanza y el Pro podría ser beneficiosa para ambos. "Si La Libertad Avanza va junto al Pro el año que viene, el resultado que puede tener ese espacio sería interesante a lo largo y ancho del país porque el Pro le aporta dirigentes nacionales y La Libertad Avanza es el sello que vende. Entonces, es un ganar-ganar y una de las elecciones a las que más le prestaremos atención será la de la Ciudad de Buenos Aires, con lo cual puede dejar un resultado interesantísimo para esa fuerza", añade Buttié.

En caso de ir por separado, se le allanaría un triunfo al Kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires. "En caso de ir por separado le allanas, por ejemplo, en provincia de Buenos Aires un triunfo al Kirchnerismo porque tiene su base de 30 puntos y de ahí para arriba construye y puede hacer un resultado interesante. Pero todo depende de lo que haga el Pro y La Libertad Avanza. Después se dan esas lecturas de que si el Pro obtiene más de lo que le merece o si La Libertad Avanza pone mucho en juego, hay que entender lo que significa gobernar y también transparentar al pragmatismo que está aplicando el gobierno porque dejó los manuales de la escuela austríaca en la puerta de la Casa Rosada y empezó a ser pragmático porque de anarco capitalismo no estamos viendo nada. Entonces, esto explica que gobernar es pragmatismo y transparentar que nuestros ideales quedan siempre en un gris", concluye Buttié.

El futuro político de Argentina está en juego, y el próximo gran enfrentamiento parece estar claro: Milei contra Cristina, un duelo que promete reavivar las pasiones políticas en el país y definir el rumbo de la nación en los próximos años.

Producción periodística: Enrique Villalobo y Ulises Addamo