Dominique Pelicot convenció a un discípulo para drogar y violar a su mujer

Dominique Pelicot es el nombre y apellido de un hombre que durante más de diez años drogó a su mujer y la entregó a decenas de hombres para que la violaran en la habitación de su propia casa, en Mazan, al sur de Francia. El llamado "Monstruo de Avignon" tenía un método estudiado, e incluso creó cierta "escuela", con los que logró convencer a otro hombre para que aplicara sus métodos con su esposa, a quien él mismo violó también.

Este otro individuo, de nombre Jean-Pierre Marechal, que en ese entonces tenía 53 años, suministró los mismos ansiolíticos a su esposa, con la que llevaba más de 30 años casado, y con quien había tenido tres hijos. A esta mujer la violó hasta 12 veces, junto a Pelicot.

Gisele Pelicot, la exesposa del principal acusado.

Ante semejante situación, era de esperar la llegada del juicio. Este jueves se llevó a cabo la primera jornada en el Tribunal de Avignon, donde cinco magistrados decidirán la suerte de 50 acusados: 12 de ellos, arrestados, en una pecera de cristal, y los otros 32 repartidos por el recinto. Y entre ellos, la víctima: Gisele Pelicot, quien pidió que el juicio fuera abierto, para que la prensa pudiera estar presente y, de esta manera, contar lo que sucede en la sala. "Para que la vergüenza cambie de bando", según dijo el abogado de la mujer.

Sin embargo, Gisele no estuvo en dicha sala este jueves, como tampoco estuvo su exmarido, quien está hospitalizado por las complicaciones renales que sufre. Los tres hijos de la pareja no piensan declarar sin su padre adelante, porque quieren que escuche lo que tienen que decir. Hay otro acusado también, cuya esposa testificó este miércoles, relatando el horror que también había sufrido. Esa mujer es la exesposa de Jean-Pierre Marechal, el "alumno" de Pelicot.

Florian y Caroline Pelicot, dos de los tres hijos que tuvo la pareja

Los abogados de Marechal insisten en que su cliente fue un artilugio de Pelicot. Ambos se conocieron en un sitio de internet de encuentros sexuales que frecuentaba el principal acusado, y que la policía dio de baja en junio de 2024. El modus operandi fue sencillo: Pelicot intentó convencerlo de violar a su esposa, como ya había hecho con los otros 51 imputados. Marechal, bajo el alias de Rasmus, decidió no hacerlo, pero aceptó a cambio que Pelicot le revelara todos los secretos de cómo lograba que su mujer no fura consciente de las violaciones.

Y fue así como los hombres violaron a la esposa y madre de los hijos de Marechal hasta en 12 ocasiones. "Marechal reconoce los hechos, dice que es culpable, y merece una pena alta. No viene a contar que su mujer miente: ella fue agredida, fue violada. Pero conviene exponer la personalidad de Marechal en el tribunal. Él también fue agredido, violado y abusado, y contempló orgías en su propia casa", explicó Patrick Gontard, abogado de Jean-Pierre Marechal.

Gisele Pelicot, ante el Palacio de Justicia donde se llevará a cabo el juicio

La defensa del alumno de Pelicot busca algún atenuante en los traumas que se encontrarían en la base de unos actos que jamás había cometido antes de conocer a Pelicot. "Fue violado por su padre, como sus hermanos y hermanas. Una de ellas, de hecho, nunca lo soportó y se suicidó. Es verdad que vivió 45 años sin manifestar una reacción a esos problemas, pero hubo un catalizador que provocó que todo saliera a flote: el encuentro con Pelicot. Fue así cómo cayó en la perversión que había visto en su casa, porque jamás había hecho algo así", explica Gontard.

La esposa de Maréchal, Cilia M., de 53 años, no lo ha denunciado. El miércoles testificó en el tribunal entre lágrimas. "No quiero que mis hijos sufran más. Son tan infelices ahora que prefiero protegerles. Era un hombre tan estupendo que no puedo olvidar esos años. No entiendo nada".

El abogado de Gisele Pelicot, ante la prensa

Familias destruidas, futuros inciertos, mujeres ultrajadas, y un aire de perversión y patologías sobrevuelan a los protagonistas de una de las historias más macabras de los últimos tiempos en Europa. El caso llegará al juicio real en el mes de diciembre. El tiempo, tal vez, ayude a mitigar la sangre de las heridas. Pero las cicatrices perdurarán por siempre.