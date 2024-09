¡Urgente! Internaron a Guillermo Francos por un cuadro gastrointestinal agudo

El jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, fue internado de urgencia en la Clínica La Sagrada Familia del barrio porteño de Belgrano debido a un 'cuadro gastrointestinal agudo' que le provocó una lipotimia, es decir, una pérdida momentánea del conocimiento debido a un dolor intenso. El funcionario de 74 años se encuentra bajo un diagnóstico "estable" y permanecerá en observación al menos hasta el lunes mientras se le realizan los estudios necesarios.

Un diagnóstico inesperado

Según informaron en Radio Mitre, Francos sufrió una lipotimia que alarmó a su entorno inmediato. "El jefe de Gabinete se encuentra estable, pero seguirá en observación para descartar cualquier complicación", aseguraron fuentes cercanas al funcionario.

Polémica y tensión en el Gobierno

El ingreso de Francos a la clínica se produce en un contexto de alta tensión política. Tras su informe de gestión frente a la Cámara de Diputados este lunes, el jefe de Gabinete venía lidiando con la controversia generada por las declaraciones del senador y presidente provisional de la Cámara de Senadores, Bartolomé Abdala. Abdala admitió que muchos de sus asesores estaban en San Luis para apoyar su carrera a la gobernación, lo que generó un fuerte malestar en la Casa Rosada.

Bartolomé Abdala.

Declaraciones contundentes

Desde la sede de Gobierno confirmaron que no tienen previsto tomar sanciones contra Abdala, más allá de exigirle la reducción de su planta de asesores. En este marco, Francos fue uno de los pocos en salir a hablar y expresó su desaprobación respecto del accionar del senador. "Me parece absolutamente inapropiado el comentario", aseguró el jefe de Gabinete.

Francos también subrayó: "El hecho que me parece que molesta fundamentalmente es que tenga una cantidad de asesores en la provincia de San Luis. Eso sí, me parece que no corresponde". Y agregó: "No digo que no pueda tener ninguno, porque un senador necesita alguno trabajando con él allí, ya que en definitiva representa a la provincia".

Un llamado a la rectificación

El jefe de Gabinete fue claro en su postura: "Lo que no me pareció, al igual que a la opinión pública, es tener esa gran cantidad de asesores en San Luis, lo que no se corresponde con las necesidades de un senador. Y como lo expresó, además, tiene más que ver con su campaña política y yo creo que las campañas políticas no se pueden hacer con fondos públicos. Creo que el senador tendrá que rectificar esta posición. Me parece que ha sido una equivocación sin duda".

La situación de salud de Guillermo Francos y la polémica en torno a las declaraciones de Abdala mantienen en vilo a la Casa Rosada y a la opinión pública. Se espera que en las próximas horas haya más novedades sobre el estado del jefe de Gabinete y las posibles repercusiones políticas de este episodio.