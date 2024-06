Proponen otros métodos para concretar la ayuda social todavía muy necesaria

Cuando todavía los camiones del Ejército recorren el país llevando a los centros solidarios los alimentos acopiados por el Poder Ejecutivo se discute cuál es la mejor forma de llevar la ayuda necesaria a los sectores más necesitados. El mayor volumen del aporte a los comedores u otro tipo de elementos proviene del Estado nacional a través de los diferentes planes, pero hay opiniones y sugerencias diferentes sobre este tema.

Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) entrevistó a Jorge Colina, director del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), al ser preguntado afirmó: "Cuestionamos fuertemente el tema de hacer compras centralizadas desde el Estado para entregarle objetos a la gente, en este caso alimentos, pero también está el Ministerio de Salud que entrega remedios, vacunas, otros que entregan frazadas y está mal que la Nación compre para entregarle cosas a la gente".

Depósito Villa Martelli

"Si se quiere ayudar a la gente, se le puede hacer una transferencia monetaria y que la gente elija qué quiere comer o necesite y esto quedó detrás de la pantalla respecto de que se decía acá hay acto de corrupción y los alimentos se están por vencer y queríamos ir un poquito más allá y decir más allá de la corrupción o que los alimentos se están por vencer, el Estado no puede estar comprando alimentos para repartirlos entre la gente porque es una imagen digna de Gaza, camiones transportando alimentos para darle a gente en estado de necesidad. Tenemos que modernizar la forma de hacer la asistencia social".

-Y, de paso, quitaría intermediarios

-Intermediarios, sobre costos, riesgos de corrupción, obviamente la compra centralizada es muy oscura y además es muy humillante porque eso hace ir a la gente al lugar para que la gente vea quien está entregando la ayuda.

"En este caso de la cuestión alimentaria, incluso ni se justifica porque hoy hay un programa que se llama 'Alimentar' donde a las beneficiarias de las AUH ya les dan una plata, entonces, le estás dando esa plata y además hay que repartir alimentos, es un contrasentido".

Comedor comunitario del Conurbano.

-En el estudio de IDESA se explica que Desarrollo Social de sus partidas un 75% son con transferencias y el 25% compra y entrega de bienes mientas que en Salud fue 66% transferencia de dinero y 33% compra y entrega de bienes y en Educación 70% de transferencias y 30% entrega directa de bienes, con lo cual la peor performance sería Desarrollo Social

-Sí, y en el caso de Salud, lo que hacen es comprar medicamentos y mandarlos a los centros de salud para que los repartan cuando el médico puede prescribir un medicamento y en el centro de salud le dan otro, lo mismo pasa con Educación donde compran libros y los mandan a las escuelas y cuando la docente quiere trabajar con otro libro, eso es lo malo, el Gobierno está decidiendo qué es lo que la gente tiene que consumir en lugar de que lo decida el que está en el punto de encuentro con la persona, sea el médico del centro de salud o la maestra.

"Cuando en IDESA estábamos definiendo el informe a alguien le surgió decir esto es un homenaje a la Caja PAN, la primera intervención que hizo Alfonsín, llenar trenes con la Caja PAN con alimentos y llevarlos a todos los puntos del país y casi 50 años después no hemos evolucionado casi nada".

-¿Qué propone IDESA?

-Que terminemos con las compras centralizadas desde el Estado, las ayudas tienen que ir con transferencias, son mucho más rastreables y controlables y en caso de los alimentos ya está el programa Alimentar o sea, habría que cerrar cualquier tipo de compra de alimentos. Eso de compra de alimentos para mandar a los comedores es para financiar las organizaciones intermedias, en donde hay organizaciones muy prestigiosas pero hay otras que son del piqueterismo, entonces pagan buenos por malos, habría que dejar de repartir alimentos a los comedores, el Ejército debería repartir todo lo que está acumulado antes de que venza y punto y vender los depósitos en Villa Martel y Tucumán, y no sé si no habría que cuestionarse la existencia de una Secretaría Nacional de la Niñez, cuando la niñez es una cuestión que tiene que resolver las provincias con sus municipios.

Ejército en Tucumán.

Provincias y municipios

"El problema es que las provincias y los municipios podrían financiar los alimentos con sus recursos, no hay recursos porque hay una tremenda distorsión en la coparticipación, entonces, en Argentina no solucionamos la distorsión que hay en la coparticipación donde las provincias del norte se llevan el grueso del dinero y las provincias del centro y sur son las que lo producen y a cambio después le damos a las provincias del centro, le compramos alimentos desde Buenos Aires para mandárselos para que los repartan, el peor de los mundos. Hay que hacer una reforma tributaria integral simplificando los impuestos, y eliminar la coparticipación, que cada provincia viva con los recursos que surgen de sus territorios y a partir de ahí hacerse cargo de todos los servicios sociales las provincias con sus municipios, la nación no está para lo interprovincial, no está para estar haciendo asistencialismo", remató Colina.

Perfil tributario federal

Colina se refirió finalmente a la estructura impositiva del país "por un lado, la unificación de impuestos nacionales, provinciales y municipales y el reemplazo de la coparticipación por una regla de corresponsabilidad fiscal, es decir, que cada provincia con sus municipios se apropie de los impuestos que se generan en su territorio. Por otro lado, que las provincias con sus municipios se hagan cargo enteramente y rindan cuentas a sus habitantes por los resultados de su gestión. Es fundamental eliminar los programas nacionales que se entrometen en funciones provinciales y municipales. Lo que significa, lisa y llanamente, desterrar la práctica de los funcionarios nacionales de "bajar al territorio".