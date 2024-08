Prat-Gay: "Con este ajuste, hubiese salido el primer día" del cepo

Alfonso Prat-Gay, exministro de Economía de la presidencia de Mauricio Macri, aseguró que se podría haber salido del cepo cambiario desde el primer día con el ajuste aplicado por el Gobierno de Javier Milei.

"Si hubiese sido ministro y Milei me decía 'vamos a hacer este ajuste y mantenerlo', hubiese salido el primer día. Quedaron a mitad de camino", comentó Prat-Gay. En ese sentido, consideró que le "preocupa si festejamos un 4% de inflación mensual. Me preocupa que en los últimos meses la (inflación) subyacente mostró señales de estabilidad cuando quedan muchos ajustes por hacer, como el cepo o las tarifas. Va a ser una batalla larga".

Durante una charla en la escuela de negocios de la Universidad Austral, el exministro expresó sus dudas respecto al rumbo económico. Desde su punto de vista, la inflación entró en un terreno en el que se resistirá a seguir bajando.

De cualquier forma, consideró que "no tiene sentido comparar con nuestro caso", en referencia al gobierno de Mauricio Macri, y explicó: "Salimos del cepo en una semana porque no teníamos mucha opción, teníamos reservas negativas parecidas a ahora y no había tantos pesos atrapados como hay ahora".

Prat-Gay añadió que "siempre hay un sobresalto cuando salís del cepo. El Gobierno no definió qué quiere hacer con eso". "A Macri le pasó lo mismo, hizo un shock cambiario y monetario y fue gradual en lo fiscal", explicó.

"Acá tenemos shock fiscal y gradualismo cambiario y monetario, del cual va a ser difícil salir. En cuanto salgan, va a haber un pequeño sobresalto y no es políticamente digerible para un Gobierno que promete que la inflación va a ser más baja mañana que hoy", agregó. "Quizás no lo pensaron lo suficiente", analizó.

"Al Gobierno le viene bien una recesión porque baja las importaciones y baja la presión de demanda sobre la inflación", consideró y, luego, expresó: "No veo nadie que me diga cuál es el punto de equilibrio, no veo una idea de equilibrio general. Milei es el economista en jefe del Gobierno, pero es un experto en teoría monetaria, no un macroeconomista. Falta transmitir eso".