Omar De Marchi:" Hay una hipocresía increíble en los que quebraron el sistema jubilatorio"

Luego de haber sancionado la ley con las mayorías necesarias, la Cámara de Diputados de la Nación se echó atrás, y al convalidar el veto presidencial dejará a los jubilados sin la compensación por la inflación de enero, y sobre todo, sin una fórmula de aumento de haberes que contemple el futuro crecimiento de la economía.

Omar De Marchi, secretario de Relaciones Parlamentarias, defendió la postura oficial en diálogo con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 Ciudadano.News), y expresó: "Lo primero que hay que decir es que el retraso que tiene el sector pasivo de la Argentina es enorme, y desde hace muchas décadas; siempre ha sido un tema recurrente por lo tanto aquí no está en discusión que uno diga los jubilados están ganando bien, no, todo lo contrario", a la vez que precisó: "Ahora el gobierno del presidente Milei se ha propuesto avanzar en una transformación profunda de la Argentina, no solamente del sistema previsional o la clase pasiva, sino de toda la Argentina en general, y siempre implica ir generando molestias, dificultades, problemas, en los distintos sectores en la medida que se va avanzando".

DE MARCHI

"El sistema previsional está quebrado por culpa de aquellos que hoy se enarbolan en la defensa de los jubilados con una hipocresía increíble", siguió el dirigente, puntualizando que "son los mismos que metieron por la ventana a la mitad de los jubilados en Argentina. Son los mismos que reventaron el sistema económico de la Argentina transformándolo en un sistema dibujado, en donde el Estado podía hacer lo que se le daba la gana sin pensar cuales eran los ingresos o como equilibraban el déficit crónico permanente para poder cubrir las deudas", y eso llevaba a que "había que tomar deuda o imprimir papel pintado, imprimir plata sin respaldo o aumentar impuestos, que son las tres formas que tenés de cubrir un déficit".

"La cuarta es la más sana, la que está impulsando el presidente Milei que es gastar menos", remarcó De Marchi, aseverando que se trata de "ordenar las cuentas del Estado como si fueran las de una familia. Vos en tu casa no gastas un centavo más de lo que ganas porque no lo podrías hacer, por qué se cree que el Estado sí lo puede hacer. Me acuerdo que un solo ministro de economía, un solo presidente en el mundo, que en su casa gaste más de lo que le ingresa, sin embargo muchos creen que con el Estado se puede hacer lo mismo".

En este contexto, la pregunta es si siendo víctimas de estos despropósitos, lo que corresponde es condenarlos a que solo perciban aumentos por inflación y que no sean partícipes de un futuro desarrollo de la Argentina, a lo que el dirigente respondió: "lo que se está vetando es un aumento que se planteó, no hicieron aumento, sino una parte de la inflación de enero, esa es la discusión de fondo.

Ahora, la fórmula se ajusta por inflación, el problema es que lo que tiene que desaparecer en la Argentina es la inflación, porque el impuesto más perverso que ha tenido el país es la inflación".

Momentos de tensión fuera del Parlamento

Pero con el esquema que triunfó, si la inflación baja a cero los jubilados nunca más van a tener un aumento, con lo cual van a quedar en el mismo nivel de pauperización de hoy. Frente a ese cuestionamiento, De marchi respondió: "No, porque se supone que los precios van a tender a bajar, se va a dar mayor competitividad porque habrá apertura de mercados, se discute ahora si comprar medicamentos en el extranjero o no para bajar la tasa de aumento que imponen laboratorios de Argentina, que quieren monopolizar el mercado.

Cuando la economía se transparenta finalmente mejora para todos. Si en algún momento va haber también que poner en la cuenta todo lo que tiene que ver con los aportes reales, cada persona hace a lo largo de su vida activa, ese es el otro tema, cuando vos metes a una persona que no ha hecho aportes durante toda su vida y lo igualas en condiciones con aquel durante 30 años estuvieron descontando para aportar en la caja, eso también es injusto".

Presupuesto 2025

Este domingo empieza una tarea muy particular, que es el tratamiento del presupuesto nacional del 2025, que va a presentar Milei en el Congreso pero eso implica idas y venidas. Al respecto, el exintendente de Luján de Cuyo expresó: "Vamos a esperar la presentación que hará el presidente el domingo, cumpliendo por primera vez en décadas con la fecha 15 de septiembre, que es el último día en el cual el Gobierno debe presentar su presupuesto al parlamento. Esto es para darle la importancia y relevancia que el Gobierno le da a los números y no es por esa cuestión populista, el gobierno se ocupa de los números pero no de la humanidad; a ver, todo se resuelve finalmente con dinero.

Para que un presupuesto nacional pueda resolver, para que haya crecimiento, para que haya empleo genuino, para que la Argentina vuelva a ser un país que se motorice y que los sectores productivos vuelvan a crecer, lo mínimo que tiene que haber es orden".