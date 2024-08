Macri arremete contra Bullrich y critica su 'desdén' contra el PRO

En una reciente entrevista en el programa ¿La ves? de TN, el expresidente Mauricio Macri no escatimó en críticas hacia Patricia Bullrich, reavivando la interna dentro del PRO. Macri cuestionó duramente la actitud de Bullrich, quien ha mostrado desdén hacia el partido y ha coqueteado con La Libertad Avanza. "Está mal que hable con desdén y de forma peyorativa del PRO. Todos nos matamos para que ella gane. A ninguno nos causó gracia que salió tercera, pero eso no es culpa de la dirigencia. No puede tener una actitud tan destructiva. A nadie le gustó", afirmó Macri.

Críticas a Lula y AMLO

Además de sus comentarios sobre Bullrich, Macri también dirigió sus críticas hacia los presidentes de Brasil y México, Luiz Inácio Lula Da Silva y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. Macri expresó su decepción con Lula, a quien acusó de colaborar para mantener a Nicolás Maduro en el poder en Venezuela. "Lo que más me duele es que Lula, que más allá de cualquier diferencia siempre fue un demócrata, está colaborando para que Maduro se quede en el poder, que es un asesino", declaró.

Preocupación por Venezuela

El expresidente no se detuvo ahí y continuó señalando la grave situación en Venezuela, acusando a Maduro de "matar venezolanos sin piedad". Macri también criticó a Lula y AMLO por boicotear la decisión de la OEA y permitir la creación de actas fraudulentas. "Si este señor se sale con la suya otra vez, va a ser una catástrofe de migraciones. Cinco millones más de venezolanos se van a ir, Brasil y Colombia colapsan. Es un desastre que se genera en el sistema de convivencia, porque tenemos un dictador y hay gente que colabora con ellos", concluyó Macri.