Le dijeron "pochoclera en busca de fueros" a Tolosa Paz

Un pequeño escándalo sucedió en la Cámara de Diputados, cuando el representante de La Libertad Avanza Lisandro Almirón llamó "pochoclera en busca de fueros" a su par de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz, lo que desató duros cruces, chicanas y puso los pelos de punta a varios durante una reunión de comisión de Acción Social y Salud Pública, donde se abordaban las denuncias contra la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello.

"Hemos escuchado la declaración de la ex ministra de Desarrollo Social (por Tolosa Paz). Vimos una serie de hechos delictivos que se han sucedido durante su gestión que todavía no se han esclarecido", arrancó el diputado libertario, señalando a la ex funcionaria "presuntamente delictiva" y también como "una pochoclera en busca de fueros".

Tolosa Paz

Esto motivó el cruce de la vicepresidenta de la Cámara baja, Cecilia Moreau, quien se levantó de su silla muy enojada y le dijo "chanta" y "maleducado" a Almirón, a los gritos.

"¿Quién sos vos maleducado? ¡Andá a la Justicia, chanta!", disparó la massista.

"Vos estás bien educada, ¿no?. La que dice chanta está insultando", respondió Almirón, a lo que Moreau espetó: "Sí, te estoy insultando, chanta".

Cecilia Moreau

"Tenés tu marido, tu papá, tu hermana, todo acá en la Legislatura y hay que aguantar tu improperio. ¿Y vos hablás de chanta?", le respondió el libertario, ante la furia de la diputada, que le gritó "¡Maleducado!", ante lo cual Almirón le pidió que volviera a sentarse en su silla, que no se pusiera "nerviosa" porque le iba a "caer mal el café".

Almirón retomó la frase que había sido la chispa que encendió la trifulca verbal. "Comen pochoclo y después cuando uno le dice que comen pochoclo, se enojan", dijo risueño. "Hable, coma pochoclos", concedió Yedlin, aceptando la humorada del correntino y dando por superado el episodio.