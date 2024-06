La reducción de la jornada laboral vista por los laboralistas

En el Congreso, más específicamente, se han presentado varios proyectos que tienden a reducir la jornada laboral, con diferentes miradas y propuestas, pero buscando mejorar la situación del empleo registrado. Entre ellos se cuenta el del sindicalista Hugo Yasky, que establece fijar la carga semanal máxima en 40 horas, y un máximo de ocho horas por día. La propuesta del diputado Martín Tetaz mantiene la misma cantidad de horas vigente, pero suma que se pueda acordar su distribución a lo largo de la semana.

Por otra parte, Sergio Palazzo y Mónica Litza de UP, y el socialismo proponen un máximo de 36 horas semanales y ocho por día, mientras que Eduardo Valdés (UP), Nicolás del Caño (FIT) y Claudia Ormachea (UP, mandato cumplido) impulsan la reducción de las jornadas máximas a seis horas diarias y hasta 30 horas semanales.

En la tarde de hoy, quince oradores expusieron sobre los proyectos, entre ellos abogados laboristas y economistas, y se escucharon opiniones enfrentadas sobre los beneficios que tendrá para la Argentina, en caso de aplicar una ley de reducción de la jornada laboral.

Algunos abogados laboralistas plantearon que no afecta la economía de las empresas y mejora la calidad de vida de los empleados, mientras que la economista Virgina Giordano señaló que en la Argentina no va a tener mucho impacto debido a la gran cantidad de trabajadores en negro. Por su lado, Julián Marchisotti, de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, señaló que "la reducción de la jornada laboral es, junto con el salario, de los temas más candentes en una relación de empleo, ya que históricamente ha sido una pugna de los trabajadores ir reduciendo su jornada" y celebro los proyectos ya que "no hay que mirarlo desde un punto de vista económico o netamente desde la productividad, sino que hay que mirarlo desde un punto de vista social y humano. Porque atrás de esto hay personas que no son consideradas mercancías, por suerte, desde hace siglos"

Diputados

Una de las exposiciones fue desarrollada por la jefa de Investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (IDESA), Virgina Giordano: "vemos que ya dos de cada tres trabajadores en Argentina hacen una jornada laboral reducida. Con lo cual un punto a favor seria la ley se adecuará a algo que ya es una realidad y está sucediendo tanto en el resto del mundo como en la Argentina. Pero cuando abrimos un poco el mercado laboral y la composición del mercado laboral argentino que es particular y no es igual que en los países de Europa, generalmente se citan como ejemplos. Mientras que solamente un tercio de los trabajadores tienen empleo a salario registrado, es decir, el empleo de calidad. Esta es la foto del mercado laboral argentino hoy".

Mientras, "el resto de los trabajadores, o es empleo público o es empleo a salario no registrado, o es cuentapropismo. Los trabajadores públicos, esto no tendría muchos cambios porque sería una jornada laboral reducida de 36 horas. En el caso del empleo informal y el cuentapropismo, los cambios que se hagan vía ley básicamente no tendrían efecto. Y vemos que la mitad de los argentinos tienen una jornada, en el caso de los empleos en negro, de 44 horas", destacó.

La opinión fue bastante coincidente con el director del Instituto de Derecho Privado de la Universidad Siglo 21, Juan Ferrero: "nosotros creemos que no debe modificarse el régimen de jornada laboral, salvo en lo tocante al contrato de trabajo a tiempo parcial. No hay evidencia científica clara que muestre un aumento de la productividad como correlato causal de una reducción de la jornada", y destacó que "van a aumentar los costos laborales, en un contexto de inflación, recesión y decrecimiento de la oferta de trabajo".

Otra de las voces, en este caso la de Gaston Valente, de la Asociación de Abogados de la Plata, rechazó que la disminución de la jornada laboral implique "una gran disminución económica en el sector empleador. La litigiosidad que genera la jornada parcial en el fondo laboral es por el fraude laboral. Es decir, si yo contrato a un trabajador con jornada parcial, la ley sabiamente dice que ese trabajador no puede hacer horas extras, porque eso es fraude laboral. Yo al contratarlo jornada parcial le pago menos y si además le hago hacer horas extras, estoy rompiendo los mínimos de compromiso. Bueno, eso genera litigiosidad por el fraude laboral, básicamente"

También se dio a conocer un trabajo que realizó la OIT en el 2016, sobre las reformas laborales que se encaraban en el mundo luego de la crisis del 2008, y la conclusión de que la mayoría de los países habían establecido reformas regresivas, es decir, que quitaban protecciones a las leyes laborales. Eso responde a la pregunta de si bajando las protecciones laborales se va a generar más y mejor empleo, y la primera conclusión de OIT es que no hay una relación directa entre los niveles de protección laboral con la generación de empleo.