La insólita excusa de Lourdes Arrieta sobre la visita a represores

La visita de un grupo de legisladores libertarios a presos condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza trajo ecos que aun no se acallan, y menos cuando se escucha el tenor de algunas excusas o explicaciones para una conducta tan cuestionable.

En este caso fue la diputada de La Libertad Avanza, Lourdes Arrieta, quien dijo que fue "engañada" y que "no tiene idea" de quiénes eran los encarcelados.

"Estuve y hablé con Astiz. Yo no viví en esa época, nací en 1993 y no tengo ni idea de quiénes eran los personajes de esa época, la verdad es que vi internos de 80 años", dijo la mendocina, que visitó el penal con Beltrán Benedit, Rocío Bonacci, Alida Ferreyra, María Fernanda Araujo y Guillermo Montenegro.

Lourdes Arrieta

"Es un tema que no está en mi agenda que nunca lo estuvo, que no está en mi itinerario de actividades ni siquiera de proyectos. Hubo un juez que dictaminó que tienen que estar ahí", siguió en su descargo, agregando "Fue una reunión que fuimos engañados un grupo de diputados. No puedo decir si todos lo sabían o no, pero en el caso de la diputada Bonacci y como yo, empezamos a hablar de este tema porque en un momento teníamos angustia y entramos en un estado de shock".

"A mí se me informó que era una visita netamente institucional y humanitaria para conocer las condiciones edilicias y sanitarias de los internos", cerró.

A su vez, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, se despegó completamente del hecho, diciendo: "Son actos individuales. Quienes hayan ido no lo tengo constatado que hayan ido a visitar a quienes dicen que fueron a visitar. Sé que fueron a visitar al Servicio Penitenciario, porque varios de ellos integran la Comisión de Seguridad Interior".

"Dicen que utilizaron medios que yo autoricé. Acá hay más de 85 vehículos que los legisladores los utilizan libremente. Yo no le puedo preguntar a un legislador a dónde va. No soy un espía que tengo que controlar yo. Hay un servicio de automotores que tiene más de 40 años, que los legisladores piden un vehículo y van", cerró.