La autocrítica de Gabriel Pradines en su encuentro con Mauricio Macri

El senador provincial Gabriel Pradines, que viene de imponerse en las elecciones internas del Pro fue recibido por Mauricio Macri pocas horas antes del acto en el que el expresidente de la Nación vuelve a la acción partidaria pública.

lo entrevistó para pedirle opinión sobre este relanzamiento del líder de Propuesta Republicana.

"A quienes nos iniciamos en el partido esto nos entusiasma, uno, a quien en algún momento uno repartía su boleta, verlo ahora con ganas de liderar de nuevo el espacio lo entusiasma pero lo más importante, más allá de lo emocional, es la posición política con la cual da la sensación se parará hoy", describió.

"En la reunión que tuvimos a solas me dijo que en el país hace falta un partido que sea coherente como ha sido siempre el PRO desde las ideas, desde lo económico que está planteando el gobierno actual de la Libertad Avanza pero con una lógica un poco más de esos modismos del cual es la diferencia entre los liderazgos de Mauricio Macri y Javier Milei".

"Nos entusiasma bastante porque varía un poco lo nuestro en Mendoza, porque ahora va a intentar potenciar al PRO como un partido fuerte, independiente, lo que venimos diciendo hace mucho tiempo así que, por lo menos varía lo que veníamos reclamando en soledad muchas veces".

-¿Podemos saber más de lo conversado?

-En términos generales, pudimos plantear la realidad de Mendoza más allá que está súper al tanto de todo lo que ha sucedido en la cuestión interna, y también transmitirle nuestra vocación de querer gobernar, yo no me sumé a la política para estar de paso, me sumé porque quiero gobernar porque desde el gobierno es de donde se pueden hacer los cambios profundos, en mi caso lo hablo desde haberlo hecho, asumí como senador y al año ya fui candidato a intendente y obtuve el 30% de los votos y un poco le transmitimos que el Pro en Mendoza tiene vocación de querer cambiarle la vida a la gente y que esperemos que nos acompañe en esa decisión.

-¿Cómo se planifica el futuro para la próxima renovación de la Legislatura Provincial, qué pasará con las alianzas que en algún momento fueron dentro de Cambia Mendoza, si se sigue o se aparta?

-Falta mucho para el tema acuerdos, y hay que ver cómo se configura el mapa político y aparte, tenemos que ordenar la casa puertas adentro, si queremos salir a la cancha en un posible acuerdo político con otros partidos.

"Para hacer un frente primero tenemos que estar ordenados puertas adentro. La vicegobernadora que estuvo manejando el partido ni siquiera ha presentado los balances del partido, tengo que asumir la conducción y presentar los balances, desde ahí imagínate lo que tenemos que hacer para el año que viene".

"Primero, fortalecer el partido puertas adentro, segundo, generar liderazgo en los departamentos, dotarlos de herramientas políticas para que empiecen a ser una alternativa política en cada localidad y ahí recién empezar a ver cómo se acomoda el panorama electoral".

-¿Se van de Cambia Mendoza, está definido y esto implica que podría haber una actitud homóloga a nivel nacional con la actitud que muchos observadores ven de Mauricio Macri del alejamiento de la Libertad Avanza y Javier Milei?

-Pasa que en Mendoza está gobernando el radicalismo, es distinto que a nivel nacional que gobierna la Libertad Avanza que está en las antípodas ideológica del radicalismo con la Libertad Avanza y en el caso de Mendoza los frentes se acaban el mismo día de las elecciones, que si vos querés la discusión hoy es cómo se reconfigura el Pro en la legislatura porque hay dos bloques actualmente en Diputados que dicen ser del Pro de los cuales uno ganó la elección interna y el otro la perdió entonces, el bloque del Pro va a ser de quien ganó las elecciones, tal vez el único movimiento será ese porque el resto falta mucho tiempo para el tema acuerdos y demás.

"Hoy asumí como presidente, 1 de agosto, en los próximos días tengo que armar los órganos institucionales y ahí vamos a definir qué presidente del bloque del Pro será.

-¿Cómo miran desde el Pro la iniciativa política de Horacio Rodríguez Larreta de tratar de armar un movimiento ligado al desarrollismo?

-Me parece interesante, Horacio es un tipo de los fundadores del partido, tal vez un poco alejado hoy de la conducción pero es una persona interesante, fue 8 años jefe de gobierno, fue el motorcito de la gestión de Mauricio Macri en los primeros 8 años de gestión, la transformación que hubo en la Ciudad de Buenos Aires está a la vista, es un actor de la política interesante, ojalá lo que él emprenda genere aportes interesantes porque lo que nos ha pasado en este tiempo, a nivel nacional sobre todo, es que la discusión política ha sido muy extremista"

"Eramos Venezuela o un país republicano, y no había una discusión con matices distintos que podía llegar a aportar un radicalismo, en la manera de gestionar, entonces era muy extremista lo que pasó en el país en estos últimos 20 años, o nos íbamos a la izquierda máxima o no, y que quiera aparecer algunos actores como el caso de Horacio o el mismo radicalismo, que quiere empezar a liderar algún proyecto propio a nivel nacional pero con una mirada más republicana, dejando atrás la década del kirchnerismo".