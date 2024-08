Gabriel Slavinsky: "Milei está armando una estructura para consolidar su partido"

A ocho meses de iniciada la gestión de Javier Milei, el consultor y analista Gabriel Slavinsky hizo un planteo del rumbo del gobierno de Javier Milei y de la situación política de Argentina.

Entrevistado en el programa Círculo Político, de Ciudadano News Radio, consideró que "es clima complicado. Creo que Milei está apalancado en alguna certidumbre, sobre todo en la cuestión de que el contrato que tiene con la ciudadanía es de hacer las cosas diferentes, de ser un outsider, una celebridad por momentos. En otra instancia, por el posicionamiento internacional, y sobre todo con un pasado que lo ayuda; Alberto Fernández le hace el segundo favor. Entonces, en este contexto, ¿Milei hace las cosas bien? Algunos piensan que sí, otros que no y algunos tienen esperanza de que en algún momento funcionen las cosas mejor. Pero sobre todo porque lo otro (la oposición) pareciera ser peor. Entonces, en ese contraste, Milei termina conduciendo una agenda que lo hace ganador".

El analista político Gabriel Slavinsky habló en el programa 'Cículo Político, de Ciudadano News Radio. (Foto: web)

Ante la consulta de si en el caso del libertario la gestión -que en algún momento fue constitutiva de la percepción de la política- ha pasado a un segundo plano, Slavinsky respondió que "eso parece algo lógico, porque la gestión requiere tiempo y no es su base. Él tiene una lógica ideológica donde liberalismo, el libertarismo, hace que el Estado quede en segundo plano. Por lo tanto, es muy difícil gestionar algo, sobre todo, como dice Milei, si lo viene a destruir".

"Luego, en la puesta en marcha de las soluciones, la receta es sobre la base de ese diagnóstico, y después viene lo cotidiano, la gestión del día a día, que es lo que más le cuesta. En el planteo gestionó un triunfo en las elecciones, y en la receta hay una decisión de que lo ideal sería ir por ese lado. Pero en última instancia luego se basa en el largo plazo, y cuando evaluamos su Gobierno lo hacemos viendo cómo aplicó esos cambios, que tan profundamente dice que es la receta correcta para generarlos", agregó.

La receta del Gobierno

"El Gobierno tiene cuatro años de plazo, donde de ocho semestres recién pasó uno y un poquito del segundo. Entonces, es natural -como decía mi abuela- que el tiempo va a dar respuestas. Pero en ese proceso podemos mirarlo como un aspecto más central, de largo plazo, pensando si las cuestiones son sostenibles para que den respuestas contundentes. O sea, yo quiero saber si al país le va a ir bien pensando en algo sostenible a largo plazo, porque eso es lo que funciona. Está bien que hay momentos en que algunos tienen más expectativas y otros menos, pero eso ayuda a la ciudadanía a pasar el mal trago porque el diagnóstico que pone Milei y la receta que plantea como médico es un tratamiento muy duro. Entonces ese tratamiento duro solo se resuelve si hay expectativas altas, es decir que voy a tomar este camino que es tan complicado, pero lo que viene hacia adelante va a ser mucho mejor, o tengo la esperanza de que lo que viene será mejor", expresó el analista político.

En cuanto a si le conviene seguir actuando tal como fue creado (como candidato) y seguido por espontaneidad y votado, o debería comenzar a conformar una estructura política para las elecciones del año que viene, mirando un segundo mandato para 2026, Slavinsky consideró que "se nota que Milei está armando una estructura para consolidar su partido político, lo está estructurando de alguna manera y verá la conveniencia. Si en cada provincia le conviene armar una estructura para disputar el poder y que la Argentina ya no sea de dos grandes coaliciones, sino que aparezca una tercera alternativa como La Libertad Avanza, o si le convendrá negociar con miembros del PRO en algunas provincias para que le den apoyo en el Senado y en Diputados en la elección nacional y no entrometer a La Libertad Avanza, porque podría generar una derrota innecesaria ante el peronismo. Ese es el dilema que tiene, todo depende la estructura y lo que pretenda".

"Él se da cuenta que en el Congreso no se le está haciendo fácil sacar las leyes. Sacó una seis meses después de asumir, por lo tanto, entiendo que para que se produzcan cambios en la Argentina requiere del Congreso, (porque) no lo puede hacer con el autoritarismo de Venezuela o con una lógica peruana. En la Argentina es con apoyo del Congreso y eso requiere ganar elecciones en provincias a nivel legislativo. Por lo tanto, hay una mirada puesta en el 2025. Si eso es irresponsable o responsable, no lo puedo evaluar, simplemente veo que hay una estrategia que pone en el camino y que eso es lo que hasta ahora Milei viene cumpliendo", opinó después.

Slavinsky: "En el Congreso a Milei no le resulta fácil sacar leyes". (Foto: Web)

Su pelea con la "casta"

Refiriéndose al resultado que se nota hasta ahora en su gestión, el analista opinó que "hay un Milei de un primer semestre muy sólido en cuanto a destruir la "casta" con una convicción fuerte. Va a disputar con la "casta" porque lo dijo en su campaña y su contrato social con la ciudadanía es la de la confrontación con la política. Él dice, 'voy a atacar a la "casta"' y me parece que se centra ahí; la atacó fuertemente porque en la campaña lo prometió y no iba a arreglar (con ella) a los dos minutos de haber asumido. Pasado el tiempo, sabiendo que la 'Ley Bases' estaba a punto de salir, la incorporación de (Guillermo) Francos lo hace tener una segunda estrategia, un poco más moderada".

"Sobre todo, con tres cuestiones que sucedieron en el escenario político, que son Loan (el nene desaparecido en Corrientes), mostrando la ineficiencia del Estado, (Nicolás) Maduro como un progresista dictador y Alberto como el líder fracasado que ahora tiene conflictos de violencia de género con su exmujer. Por lo tanto, ahora hay un Milei más tranquilo, entendiendo un escenario diferente", agregó.

Y en ese sentido, expresó que "Milei llega a la política con pelea, por lo tanto, hace estrategias, golpea, recibe golpes, se mueve, tiene tácticas para defenderse, pero es una lógica difícil de pensar a largo plazo en la Argentina".

Lo que viene

"Tiene enormes desafíos en el futuro: uno es posicionarse como un outsider, seguir siendo la celebridad, pero a la vez busca que aparezcan los resultados y haya una relación medianamente sana con interlocutores válidos para generar los profundos cambios que Argentina necesita y que él propone como una revolución", consideró también.

"Milei tiene tres apalancamientos. Por un lado, la opinión pública, o la ciudadanía, los votantes de origen, ese 54% de apoyo. El segundo punto es su posicionamiento internacional, muy comprometido con el alineamiento con Estados Unidos, específicamente con los republicanos o con el alineamiento de la derecha internacional. Tiene un alineamiento muy claro y por eso no puede especular si lo tiene que cambiar. No nos olvidemos que es un Presidente que fue a DAVOS a decirles a presidentes europeos que el comunismo, el socialismo, estaba ganando la batalla. La otra cuestión es que es una celebridad, un outsider que hace las cosas diferentes, por lo tanto tiene menos cálculo político de lo que estamos acostumbrados", cerró Slavinsky.