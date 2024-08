Salarios, inflación, empleo: cuáles son las perspectivas desde el mundo empresario

Cuando transcurrió ya más de un semestre del nuevo Gobierno, con algunas variables que se van consolidando, como la tendencia declinante de la inflación y una muy leve recuperación de la actividad económica, analizamos el presente y algunas perspectivas de la economía de Argentina.

Paula Pía Ariet, economista y directora de Gestión capital Humano, analizó el tema en Círculo Político (Lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano.News Radio), y expresó: "Hay que mirar el contexto de cómo venimos del 2023, porque si miráramos el período corto del 2024 estaríamos diciendo que los salarios empardaron con la inflación, pero el problema que tenemos es que en el 2023 fue tan brutal la caída que no llegamos a recuperar parte de lo perdido, entonces es como que estamos muy en línea con la inflación en los primeros seis meses del año, un poquitito más arriba pero que no recupera para nada lo que pasó en 2023".

Consultada sobre el sendero a la baja de la inflación se puede mantener e ir recomponiéndose lentamente los salarios, explicó: "Hay un punto que destacar, ésta sería una de las primeras veces que tenemos que tomar decisiones en salarios con una inflación igual o en baja; desde hace muchos años proyectamos las políticas salariales con una inflación en alza, hace mucho tiempo que no estamos con una inflación en baja entonces, es una novedad".

Y la gente se acostumbró a que mientras más corto es el ajuste, más corto es cuando me van a ajustar el salario, porque si no pierdo mucho contra la inflación", y en este contexto, "ahora los ajustes terminan siendo por ejemplo, del 4%, 5% y ese ajuste es poco visible para la persona, lo sienten más en los precios que en el salario".

Un punto saliente que remarcó la especialista es que "no eliminamos la inflación, seguimos teniendo y vamos a seguir teniendo porque se estima que este 3%, 4% lo vamos a tener durante el próximo año completo. De hecho, por ejemplo, si vemos las expectativas de inflación del REM que se publicaron ayer vemos que se proyecta para todo el año esa inflación entre 3% y 4% y más o menos permaneciendo durante el 2025".

Por el lado de las expectativas empresarias respecto a una recuperación económica, afirmó: "Se ve que la recuperación se está dando muy lentamente, y ese camino lento vemos que permanecerá en los próximos meses, no vemos esa V corta, vemos que no sigue cayendo, se está manteniendo, con algunas fluctuaciones, un poquito para arriba y poquito para abajo, pero no en grandes caídas como se produjeron en enero, febrero y marzo".

Esto se verifica en que "Hay algunos indicios; medimos cuántos avisos se publican en los portales, vemos que aumentó un poco la cantidad de avisos de empleo publicados, vemos una demanda de préstamos pero todos los aspectos son todavía un poco lentos y no a la velocidad que quisiéramos".

Pero en este contexto, "Aun cuando se ha recuperado en parte el poder adquisitivo de las personas", continuó Ariet, "ha crecido la preocupación por quedarse sin empleo, entonces aquellas personas aún cuando tienen un salario un poquitito mejor que los meses anteriores, en términos de poder adquisitivo, el miedo a quedarse sin trabajo frena las posibilidades de consumir, ahí es donde identificamos que este también es un problema que hoy tenemos, las personas no se quieren arriesgar, y sin el nivel de crecimiento, ahí es donde decimos sin tener proyección de más largo plazo las personas no invierten".

Volviendo a la posibilidad de inversiones, que dependen de que los sectores económicos ganen competitividad, la economista detalló: "El hecho es que necesitamos ser competitivos a través de los precios. Uno puede ser competitivo por precios o por costos, cuando uno es por precio debería poder manejar el precio o manejar el tipo de cambio y yo creo que eso no se va a dar", porque dependería de una devaluación,

"Además creo que el ancla fiscal y de tipo de cambio hoy es muy fuerte, me parece que no lo van a tocar; entonces lo que le queda al empresariado es ser eficiente por costos y ahí necesitamos que el estado baje impuestos".

"Para poder bajar impuestos el estado tiene que si o si tener superávit y para ello necesita dos cosas, una, dejar de emitir" .

"Si tenemos menos emisión, menos déficit fiscal exista una posibilidad de que existan menos impuestos y los menores impuestos nos generen mayor posibilidad de ser más eficientes porque se puede bajar impuestos, sin esas dos cosas sería muy difícil que se bajen impuestos y sin bajar impuestos no podríamos ser competitivos", completó.