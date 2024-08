En qué se basa el liderazgo de Javier Milei y hacia dónde se encamina

El expresidente Juan Domingo Perón solía decir en broma, pero con un componente de realismo que "al final todos los argentinos somos peronistas". Muchas coincidencias y deducciones se pueden extraer de esa frase pero queda en el aire el gran interrogante de si la influencia del personaje influyó tanto en generaciones o que la tipología social nacional fue leída e interpretada incuestionablemente por el líder justicialista.

Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por FM 91.7 y Ciudadano News Radio) contactó al analista político Carlos Fara para consultarle si el presidente Javier Milei aplica políticas peronistas.

El entrevistado, indicó: "Empecemos con decir que sí, es un personaje que con el tiempo ha aprendido a ser suficientemente pragmático y desde el punto de vista algo de peronista tiene, debo decir que recordemos que él gana, cuando logra sus 30% en primera vuelta, lo consolida con un voto importante de sectores populares, siendo la primera vez después de décadas en donde hay un competidor al peronismo en la propia base.

Javier Milei y el peronista Guillermo Francos.

-Todo lo que le pasa al país, sobre todo el escándalo con Alberto Fernández, ¿hasta qué punto incide y le da un cierto respiro a Javier Milei y a su administración?

-Primero, creo que le sirve a Milei en dos aspectos, uno es el hecho que lo ayuda a firmar la contrafigura con el mandato de Alberto. Es un poco de qué nos salvamos o la ventaja de haber votado a mí. De esa manera, aun cuando los resultados económicos, está bajando la inflación pero tengan una serie dificultades es absolutamente cierto que el presidente al diluir o al complicarse las alternativas políticas gana tiempo, porque si no hay alternativas a Milei la gente tiene que tener más paciencia o cierta resignación como diciendo, recemos para que le vaya bien a Milei. Eso no significa que Milei incremente su imagen.

-¿A Milei lo ve como un hombre preparado para un tiempo de ejercer liderazgo en partido político?

-Primero, aclaro que no es un líder en el sentido tradicional que venga a, más allá de hacer las reformas, a que venga a construir necesariamente el mileísmo, por lo menos en el corto plazo, me parece que él personalmente, no digo después todos los otros que componen un poco su entorno pero él como muy concentrado en cambiar la Argentina para donde él quiere y después el resto del armado de la política, la conducción y todo eso, me parece que no es un líder para eso.

"Es un líder para otra cosas. Yo lo veo más como un líder referente que como un líder ejecutivo, un presidente referente por toda las batallas comunicacionales que hay a nivel internacional y nacional pero eso siempre es relativo porque supongamos terminan pensando que pueden tener una descendencia política y empiezan a preocuparse por construirla, pero ahí no seriamente él, pero si su hermana, los Menem.

Daniel Scioli ahora con los libertarios.

-¿Se viene un momento mucho más difícil para Milei en cuanto a lo legislativo, teniendo en cuenta que el Congreso está dando algunos síntomas de independencia y dice, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo, por más que vaya en contra de lo que Milei quiere?

-Ya se veía venir que los bloques dialoguistas iban a ser menos concesivos después de la ley bases, se lo advirtieron de alguna manera al gobierno. El gobierno de a ratos parece que hay algunas cuestiones de la matemáticas del poder que no termina de comprender por eso el otro día se cayó una sesión, según ellos porque no se cumplía un acuerdo político. Jubilación, el dictamen de actualización jubilatoria va avanzando, existe la probabilidad que se pueda caer el DNU por los fondos reservados a la SIDE. Entonces, me parece que se veía que eso iba a suceder, no sé hasta qué punto el gobierno tomó nota o pensó que era una amenaza para negociar otra cosa.