El radicalismo va a respetar las modificaciones del Senado a la Ley Bases

El diputado nacional por Mendoza, Julio Cobos, se reunió con el senador Bartolomé Abdala, y resaltaron la coincidencia en la importancia de respetar los cambios realizados a la Ley Bases en la Cámara Alta, e insistir en Ganancias y Bienes Personales. Mientras, los gobernadores dialoguistas se reúnen de urgencia con diputados para acordar antes del tratamiento el jueves en la sesión.

El diputado dialogó con Círculo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), y explicó los puntos de preocupación central de estos cambios: "Es una discusión que se terminó de zanjar hoy en la mañana, por lo menos en el radicalismo. El radicalismo va a tomar la decisión de acompañar todos los cambios introducidos en la ley bases, se va a respetar toda la propuesta del Senado", explicó.

Tratamiento de la Ley Bases en el Congreso Nacional

"Recordemos que está la ley bases y el paquete fiscal. Entonces, zanjada esta discusión de insistir o no en el tema privatizaciones, en el tema moratoria jubilatoria, eso ya quedó, se respeta tal cual vino del Senado", continuó Cobos, destacando que "es una postura que se había establecido, porque me parecía que el gobierno no podía ignorar el marco de acuerdo logrado que le permitió que la ley se votara en general".

"Además le permitió que le votaron algunos senadores facultades delegadas que no le querían entregar, entonces si no aceptaban esos cambios es muy difícil que estuviéramos en vísperas de tratar las reformas que vienen de la cámara de revisión".

"Creo que hoy en definitiva se va a resolver ir con un dictamen único entre toda la fuerza, que de alguna manera acompañaron oportunamente al Gobierno en la Ley Bases, para que este tema no sea de discusión y se cuenta con la mayoría necesaria para que se tenga la ley base, tal cual fue sancionada en el senado", especificó.

Con respecto puntualmente al Paquete Fiscal, remarcó: "Es otro conjunto de leyes en el cual se va a insistir, por lo menos el radicalismo; hay que ver si logramos el acuerdo en los otros bloques para insistir en la propuesta originaria en el tema de Ganancias, Bienes Personales y gasto tributario. Gasto tributario tiene que ver con artículo que fue eliminado, y que tenía que ver con un incremento en los recursos de gasto corriente de la administración central en aquellos gastos tributarios originados por sistema de promoción, exenciones; para ponerle nombre y apellido, al tema del Tierra del Fuego".

Con respecto a otro tema que había generado controversias, el de las regalías mineras, concretamente pasarlas del 3 al 5% para las provincias, Cobos explicó: "Se va a mantener como viene. La propuesta que hizo el Senado es que las regalías -no para lo que esté vigente, en eso tiene que ver la estabilidad fiscal, para no cambiar las reglas de juego- pero sí en futuras inversiones se podrá aumentar en la provincia hasta un 5% en lugar del 3%".

"Este cambio es bueno, aumentó un poco dado que sabemos que la inversión minera da muchos riesgos, pero entrará dentro de las variables de cotización que harán las empresas a la hora de concesión para la explotación del yacimiento, pero queda claro que no se toca a las actuales inversiones".

Sobre el RIGI, afirmó: "En este tema insistíamos en el tratamiento en que se bajara el aumento, para que de alguna manera pudieran competir empresas locales; lo que hizo el Senado es mejorarlo en el sentido que parte del porcentaje de las inversiones que se hagan tienen que estar hilvanadas con proveedores locales, nacionales, a los cuales se les daría el mismo beneficio con el fin específico de inversión".