Consideran a Ganancias que tratará Diputados como un "impuesto más justo"

El mentado impuesto a las Ganancias que tratará de volver a ser insertado en la Ley Bases en la Cámara de Diputados de la nación, "es mucho más justo", según un experto tributarista argentino y profesor de la Universidad de Buenos Aires.

Según César Litvin, profesor titular de impuestos de la UBA y tributarista, expresó: "Lo que está hoy vigente, que se llama impuesto a los ingresos personales, genera muchas distorsiones con aquellos que quedan excluidos del régimen. Genera muchas distorsiones con los autónomos, también que el que empieza a pagar este impuesto empieza a pagar una alícuota del 27% y llega rápido al 35%".

"El impuesto a las Ganancias proyectado en Diputados es un impuesto mucho más justo, si bien van a pagar más gente, pero van a empezar a pagar desde el 5%, con lo cual tiene una escala mucho más suave y recordemos que el gran incremento que hubo con lo que está hoy vigente fue parte de un programa de seducción de la clase asalariada para poder ganar las elecciones, se llevó a un ritmo muy alto", dijo.

Teniendo en cuenta el proyecto original que fue en diciembre a lo que es el proyecto aprobado en Diputados, "está muy cerca de los mínimos no imponibles porque el mínimo no imponible vigente hoy para los que pagan el impuesto medular es 2.340.000 y el mínimo no imponible para casados con dos hijos es de 2,3 millones, es decir hay poca diferencia si bien tienen un sistema diferente de ajuste. El que estaba vigente es por índice salarial y el que está proyectado en Diputados me parece más justo".

Según César Litvin: "hay una alta presión fiscal contaminada con impuestos distorsivos".

"Además, las provincias están desfinanciadas y el Impuesto a las Ganancias es mucho mejor que Ingresos Brutos, que el IVA, las tasas municipales entonces, me da la sensación de que está alineado con lo que es el mundo un impuesto a las ganancias y la clave es que los mínimos no imponibles no se queden evaporados por la inflación", apuntó.

Sobre una supuesta contradicción desde la ideología que vuelva a ponerse un impuesto a los trabajadores y se reduzca casi a cero la alícuota de Bienes Personales, reflexionó: "No, ahí hay un error de concepto porque en primer lugar, el proyecto de bienes personales deja afuera del impuesto a mucha clase media que hoy lo está pagando porque el mínimo no imponible de bienes personales hoy es de 27 millones de pesos, el proyecto lo lleva a 100 millones de pesos".

"Esto es muy importante teniendo en cuenta que mucha clase media que tiene un autito no están pagando bienes personales porque se popularizó el impuesto a través del mínimo no imponible muy bajo, en rigor de verdad, bienes personales deja fuera a una gran parte de la clase media porque además la vivienda si no supera 350 millones de pesos de valuación fiscal queda exenta", manifestó.

E insistió: "El gran mérito del proyecto de bienes personales es que deja afuera a mucha clase media que no tiene capacidad contributiva, a muchos jubilados y reduce la alícuota, porque la que está vigente hoy en muchos casos, en un gran número de casos se vuelve confiscatoria".

"Una alícuota que llega con un impuesto patrimonial a 2,25% es una alícuota exorbitante. Entonces, bienes personales va a perder recaudación, pero una gran parte de la clase media y, por otro lado, la clase de mayor fortuna, lo que hizo con bienes personales es que muchos se fueron a vivir a Uruguay que los recibieron con exenciones fiscales por 10 años y muchos liquidaron la alícuota confiscatoria, con lo cual lo de bienes personales me parece muy atinado que regrese justamente para hacer justicia con la clase media que está pagando este impuesto y no debería", detalló.

Considerando a la cantidad de propiedades que están con el avalúo fiscal que le corresponde, manifestó: "Dependen en qué lugar estén, si las valuaciones están más o menos actualizadas, con lo cual, bienes personales es un gran acierto que se apruebe".

"Después hay una opción para que los contribuyentes si quieren ingresar cinco años juntos a una menor alícuota de impuesto pueden ingresar y esto le viene bien a algunos contribuyentes y también al estado que en una situación donde no hay plata puede recaudar cinco años juntos", cerró.