El miércoles se tratan en el Senado proyectos que cambian las relaciones laborales

Cuando el Senado trate la Ley Bases, el miércoles próximo, estará debatiendo cambios de fondo en materia laboral que son controvertidos, ya que cuentan con apoyo de los sectores empresarios, pero enfrentan los cuestionamientos de los sindicalistas.

Vale recordar que algunas de ellas ya estaban presentes cuando se emitió el DNU N° 70/24, ni bien asumió el nuevo Gobierno, pero todo el tramo laboral fue impugnado con resultados favorables por los mismos gremios, y su aplicación fue suspendida por el Poder Judicial por ser considerada inconstitucional.

En este caso, la reforma que se debate es mucho más acotada, pero de acuerdo con un informe del centro de estudios CIFRA, de la CTA, las modificaciones incluidas "afectan sobre todo derechos individuales de los trabajadores/as, aunque avanzan también en forma directa sobre algunos derechos colectivos, en particular tras la inclusión de causales de despido vinculadas con acciones colectivas".

El escrito precisa que "Se trata de una reforma que de varias formas puede incentivar el no registro de relaciones de dependencia, ya que elimina sanciones e indemnizaciones vinculadas con la no registración y, a la vez, habilita formas contractuales "no laborales" que pueden enmascarar relaciones de trabajo", y apunta a la figura de "trabajadores independientes con colaboradores", a cuya creación se suman algunos cambios que facilitarían el uso de contratos de locación de obra o de servicios para la contratación de trabajadores, práctica difundida que suele encubrir relaciones laborales no registradas.

Otro punto discutivo es el nuevo blanqueo laboral que también puede desincentivar la registración al generar la expectativa de nuevas condonaciones de deuda a futuro, y los sindicatos sostienen que para los asalariados formales implica precarizar su situación de diversas formas.

También discuten la habilitación para la creación de fondos de cese laboral que reemplacen a la indemnización por despido, a semejanza de los de la UOCRA, pero no muy aceptado por el resto de porque lo señalan como causa de incertidumbre en las relaciones de trabajo y mayor disciplinamiento hacia los trabajadores.

Cuando se toman en consideración los puntos de vista de la parte empresaria, sostienen que esta ley de algún modo recorta costos laborales (en algunos por la mayor permisividad hacia la no registración y el fraude laboral). Pero ello no está asegurado y bien podría suceder lo contrario, tanto, por ejemplo, en relación con los fondos de cese laboral como con la promoción de formas contractuales cuya oscura y contradictoria definición pueden derivar en juicios laborales futuros, señaló CIFRA.

El proyecto no avanza en aspectos que requieren atención, como la promoción de la igualdad de género o los cambios en las formas productivas que han dado pie al surgimiento de configuraciones de relaciones laborales que pueden no quedar cubiertas o protegidas por las leyes vigentes.