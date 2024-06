Eduardo Amadeo: "Soy hincha del Gobierno"

El Gobierno parece estar en un momento crucial, donde muchos señalan la necesidad de iniciar una segunda etapa, "reinventar" la gestión, cosa que podría ocurrir a partir de la aprobación de la Ley Bases, y a la vez hay rumores de movimientos en el Gabinete, con algún arribo importante y la posibilidad de un cambio en otra de las carteras.

Para el análisis de este tiempo, Circulo Político (lunes a viernes de 14 a 16 por Ciudadano.News), entrevistó a Eduardo Amadeo, economista, político, productor agropecuario y con una larga trayectoria en diferentes cargos, inicialmente en el peronismo y luego en el PRO, quien fue consultado, en primera instancia, sobre el problema inflacionario:

"Con respecto a lo que han dicho algunos economistas, que el mismo presidente lo reconoció, no implica esto que vamos a volver a tener 20%, y es que puede haber algún pequeño aumento porque el problema que tiene el gobierno es que hay muchos gastos, como las tarifas, que para mantenerlas bajas hay que emitir dinero. Entonces, eso puede producir algún pequeño aumento de la inflación pero no me preocuparía, no hay ninguna posibilidad de que volvamos a los niveles anteriores, es uno de los objetivos del gobierno y lo van a mantener".

Sobre las perspectivas de una renegociación del acuerdo con el FMI, expresó: "La Argentina necesita tener muchos dólares en la caja, para poder en su momento levantar el maldito cepo que tenemos, por el cual las empresas no pueden girar sus beneficios, y que implica que no vengan a invertir a la Argentina", y marcó la urgencia que "tenemos de salir de esta situación que nos crea tantos problemas. Entonces, para poder hacer eso tener más dólares en la caja del Banco Central es como tener un seguro para estar tranquilos; entonces está negociando con el FMI que, ya que Argentina cumplió los acuerdos, ahora haya otros préstamos que permitan pagar lo anterior y tener más recursos en el Banco Central. Esto es uno de los objetivos y espero que lo cumplan porque si tenemos suficiente cantidad de dólares en la caja vamos a poder dormir tranquilos".

Eduardo Amadeo

Siendo también productor agropecuario, también se refirió a los dólares que está guardando el campo: "Es cierto que los productores están con incertidumbre, porque dicen tengo granos que son dólares, si los vendo ahora y mañana la economía se desordena perdí, porque me quedé con pesos; en cambio podría tener los granos. Entonces, el gobierno necesita dar una señal clara de que no habrá una devaluación en el futuro, que los productores pueden vender tranquilos, pueden usar sus pesos para invertir, por eso es tan importante generar credibilidad, previsibilidad para el futuro y esto se está jugando en este momento. Si la economía se ordena, se estabiliza, entonces los productores irán vendiendo sus granos para poder seguir produciendo. Es un tema de creer en el futuro, tener confianza en que el futuro permitirá seguir produciendo".

Cueva de ladrones

En su trayectoria, Amadeo tuvo a su cargo lo que entonces se llamaba Acción Social, que hoy sería Capital Humano, y no esquivó dar definiciones sobre lo que ocurrió en el área en los últimos tiempos, entre otras cosas con la mercadería almacenada: "Para contestarle el tema de la mercadería hay que tener una mirada más amplia: la ministra llegó a un ministerio que era básicamente una cueva de ladrones, estamos viendo todos los días los señores como Grabois, Belliboni, que se manifestaron como los salvadores de la pobreza, y lo que terminaron fue malgastando y triplicando para ellos mismo el dinero público", a través de los "miles de millones de pesos que les fueron entregados, y ellos lo usaron para hacer política o para manejar ese dinero como se les daba la gana. Entre otras cosas que recibió la ministra fue un enorme desorden respecto de lo que sucedía en los depósitos".

"La ministra tenía 20 frentes abiertos, tenía el problema de los movimientos sociales, tenía que mandar dinero a las provincias y alimentos a las provincias, y también tenía el tema de estos depósitos. Se demoró no por delito, por mala voluntad sino porque estaba desbordad de problema ahora ya los han ordenado y están los alimentos siendo enviados a los que tienen que recibir", remarcó.

Javier Milei

Ley Bases

Sobre el tratamiento en Diputados de la norma que llega con reformas desde el Senado, Amadeo explicó: "Personalmente porque soy hincha del gobierno y creo que hay que ayudarlo; espero que salga como salió del Gobierno, se produjeron algunos cambios en el Senado que le quitaron fuerza, le quitaron realmente energía, así que espero que los cambios que se aprobaron en el Senado sean dejados atrás por los diputados, y la ley se apruebe".

En un análisis más fino de la norma, sentenció: "hay muchas cosas que tienen que ver con impuestos, el proyecto RIGI es fundamental, sobre todo para las provincias, los temas laborales, que haga que los empresarios vuelvan a tomar trabajadores en blanco. Hay muchos temas que fueron cambiados en el Senado que le hicieron perder fuerza a la ley, si se aprueba lograremos tener una ley que muestre que tenemos horizonte, que tenemos futuro y por lo tanto, podamos salir de esta parte de la economía que vivimos".

Y sobre el RIGI propiamente dicho, remarcó: "El presidente y el ministro de Economía han reiterado una y otra vez que van a bajar la presión impositiva, Caputo se ha comprometido a que con la aprobación de la ley y la estabilidad de la economía antes de fin de año comienza a bajar la presión impositiva", y también subrayó que "para las pymes hay muchas cosas importantes; un tema no menor es la reducción de la conflictividad laboral, soy empresario agropecuario pyme y todos hemos vivido colgados de los juicios que nos han hecho gracias al desastre de la industria del juicio. La industria nacional se beneficiará sin dudas con los cambios estructurales, el tema con las grandes empresas, estos señores van a invertir miles de millones de dólares que van a cambiarle la vida a los argentinos, y las provincias como Mendoza que tienen recursos minerales, petrolíferos, son los principales beneficiarios de este proyecto".

Diana Mondino Comité de Descolonización

Fronteras afuera

Javier Milei tiene una amplísima presencia internacional, pero a la vez una presencia que muchas veces llama a la controversia, lo que dificulta las relaciones exteriores y obliga a la Canciller a tratar de arreglar conflictos creados innecesariamente. Amadeo también fue diplomático, y desde esa visión analizó el tema: "Creo que Milei está aprendiendo el oficio de ser presidente, e inclusive en el tema internacional. Es conocido el espíritu combativo de Milei y eso a veces genera problemas, como sucedió con el presidente de México, de Brasil, de España, etc. La canciller está haciendo un esfuerzo, pero poco a poco Milei va entendiendo que no es lo mismo la política internacional al que la política interna, en la política interna usted se pelea y queda todo en casa, en la política internacional usted se pelea y los españoles le sacan el embajador, es un proceso de aprendizaje", sentenció.

"Milei le pone mucho énfasis a demostrar que él es un personaje nuevo en la política internacional, que tiene ideas muy audaces y por lo tanto, está viajando y poniendo de vuelta a Argentina en el mundo, dado que no olvidemos que Alberto Fernández se abrazaba con el presidente de Venezuela, la relación de Cristina Fernández de Kirchner con Irak, o sea, fueron tiempos muy malos sobre la política internacional de Argentina", continuó, y subrayó:

"Ahora Milei se está poniendo más a la derecha de eso, una relación muy fuerte con Estados Unidos, y esto servirá para que si mañana una empresa piensa en venir a Mendoza a hacer una gran inversión, diga voy a la Argentina porque ya no es más amiga de Venezuela o Rusia, es un proceso de aprendizaje de parte del presidente".