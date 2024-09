Continúa la lucha por los subsidios al transporte público en el interior

La Comisión de Transportes de la Cámara de Diputados, presidida por la legisladora radical Pamela Verasay, decidió pasar a un cuarto intermedio hasta el martes 10 de septiembre a las 10:30 para retomar el debate sobre el Fondo de Compensación Tarifaria del transporte público de pasajeros, tanto urbano como suburbano, del interior del país.

El objetivo de la discusión es poder emitir un despacho que defina el futuro de los subsidios al transporte, que han sido objeto de controversia desde hace meses.

El diputado nacional por Santa Fe, Eduardo Toniolli, de Unión por la Patria, aportó una visión crítica de la situación en el programa Sin Verso, de Ciudadano.News. Según Toniolli, "Lo que está pasando empezó el 10 de diciembre con la decisión del Gobierno nacional de no remitir más recursos para el Fondo Compensador de Transporte Urbano de Pasajeros del interior del país, desde ese momento ese fondo dejó de existir en los hechos, luego dejó de existir formalmente en abril de este año a través del DNU".

El legislador santafesino subrayó que la única vía actual de financiación que subsiste para el transporte del interior es mediante "los atributos sociales de la SUBE, que es un porcentaje mucho menor frente a ese otro volumen de recursos".

Toniolli también relató cómo el retiro de los subsidios ha impactado directamente en las tarifas y la calidad del servicio: "Los gobiernos locales y provinciales empiezan a aumentar el boleto, paralelamente las empresas sacan unidades de la calle y de las rutas, producto de esto los usuarios se bajan del transporte público". Además, advirtió que la crisis del transporte tiene implicaciones profundas en la actividad económica regional: "Lo primero que se cae cuando se cae el transporte público en una ciudad o una región son los centros comerciales, después la industria, después la actividad educativa", comentó.

El legislador, a su vez, fue enfático al expresar que aún hay margen para revertir la decisión: "Al gobierno le importa tres pepinos, lo que pase con el transporte y en particular el transporte del interior del país, no le importa, pero no hay que dar por perdida la discusión en el Congreso de la Nación y hay que trabajar para recuperar los subsidios del transporte del interior". También instó a los diputados del interior a priorizar las necesidades de sus regiones, por encima de las lealtades políticas: "Lograr un acuerdo de los diputados en el interior y avanzar con esto, pasa que hay algunos que prefieren responder a su alineamiento político partidario y no al lugar de donde son y los ciudadanos de su provincia", concluyó.