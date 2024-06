¿Cómo hacemos para hacer crecer el sector productivo?

El titular de la Federación Agraria Argentina, FAA, junto a los integrantes de la Comisión de Enlace, siguieron de cerca la presencia y el discurso de Javier Milei en la muestra agropecuaria Agroactiva 2024, que comenzó el miércoles en Santa Fe.

Y en declaraciones en el programa Sin Verso, de Ciudadano News, Elvio Guía, presidente de la FAA afirmó: "Tenemos muy claro los problemas de la Argentina, lo que ha hecho y no ha hecho, pero nos quedó un gusto muy muy a poco que no se refirió al sector productivo, solamente diciendo que va a bajar las retenciones, no tenemos ni fechas ciertas, ni porcentajes, ni cómo, ni cuál será la hoja de ruta".

En ese sentido reflexionó: "Es momento después de seis meses de gobierno de empezar a trazar la ruta con distintas postas y decir qué vamos a hacer con las retenciones, con las economías regionales, cómo vamos a ayudar, de qué manera vamos a hacer crecer no solamente al sector productivo, a toda la parte pyme, agroindustria y, por otro lado, también debería haber reglas justas en el juego".

"Esto es lo que estamos intentando empezar a charlar con el gobierno y de poder empezar a dar este camino, con pasitos cortos porque sabemos el problema del país", concluyó Guía.