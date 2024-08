ATE Mendoza, en la mira: seis dirigentes imputados por cortes de calle desmienten a la Fiscalía

Con cinco causas judiciales, seis dirigentes de ATE Mendoza están imputados en el fuero penal provincial. Lo llamativo del caso, es que en la última audiencia testigos y documentación presentados por los fiscales Fernando Giunta y Diario Tagua, no pudieron demostrar que los dirigentes acusados hayan cortado calles por protestas.

Sobre estos aspectos de los que habló con Ciudadano.News el secretario general de ATE Mendoza, Roberto Macho: "Acusa concretamente por el artículo 194 de la Constitución, que vendría a ser el entorpecimiento en las vías públicas, diríamos por protestar. En nuestro caso específicamente, la verdad que son causas totalmente armadas, no es el punto de vista de Roberto Macho, sino que la exposición que se dio ayer por parte de nuestra asesoría legal, desglosó los expedientes que el propio Ministerio Público Fiscal de la provincia había puesto sobre la mesa para la acusación y la verdad que no hay una determinación siquiera en donde nosotros hemos estado. Se me acusa inclusive de haber estado cortando calles en la provincia de Mendoza con fechas y horarios cuando yo estaba paritando".

Al profundizar lo expresado por los testigos presentados por la fiscalía, resaltó: "Entendemos que el fiscal Giunta y Tagua están mintiendo totalmente sobre estos hechos. No solamente eso, sino que el fiscal Tagua y Giunta plantearon 30 testigos, entre ellos muchos efectivos policiales y de gran jerarquía, de los cuales 25 de los testigos que se pudieron hablar en el día de ayer, testigos del mismo Ministerio Público Fiscal, negaron que nosotros hubiésemos hecho eso y que hubiésemos estado ahí en ese lugar".

"Es más, inclusive plantean cortes en lo que vendría a ser la calle Peltier, que es cuando nosotros estábamos en audiencias. ¿Se acuerdan de que en el año 2022 las audiencias se hacían en el Auditorio Ángel Bustelo y después teníamos las reuniones en Casa de Gobierno? Bueno, ellos plantean que cuando yo estaba específicamente cortando las calles, en el nudo vial, nosotros estábamos en audiencia ahí, paritaria. Es más, inclusive la policía declara que ni siquiera había banderas de ATE, ni nosotros estábamos ahí presentes".

Otro aspecto que sería irregular en la causa, es sobre el uno de los fiscales, que Macho señaló: "Primero que el juez, Juan Manuel Pina González, tiene que determinar frente a toda esta situación, primero tiene que ver la documentación, que seguramente qué es lo que está haciendo, tiene que leer todas las declaraciones, fue muy puntual nuestra asesoría legal ayer y la verdad el desconcierto que tenía el Ministerio Público Fiscal por el armado de esto".

"Nosotros en el año 2022 estuvimos presos y detenidos, estuve en la penitenciaría yo, bien, exactamente por lo mismo, me decían por cortar calles, vos sabés lo que hizo el fiscal Giunta el mes pasado, me sobreselló de la causa, porque no tenía la documentación armada, algo totalmente ilógico, pero el que estuvo preso, el que estuvo en la penitenciaría fui yo, fueron compañeros de ATE. No puede ser que nosotros en la provincia de Mendoza no tengamos garantías constitucionales y una seguridad legal, y el mismo fiscal que te lleva preso, detenido y en la penitenciaría por orden del gobierno de turno, en ese momento Suárez Cornejo, hoy día estamos hablando de Cornejo, que te lleva detenido y que te lleva a la penitenciaría, hoy diga no tengo la documentación, no sé, bien, queda sobreseído, no pueden, no te pueden hacer eso".

Producción periodística: Daniel Gallardo.