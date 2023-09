Trump, que tiene como objetivo la nominación republicana para las presidenciales del 2024, se declaró no culpable en varios procesos penales en los que está imputado. Sus abogados interpusieron este jueves ante el tribunal del distrito de Fulton (Georgia) un documento en el que el expresidente “se declara no culpable de los 13 delitos que se le imputan y renuncia libre y voluntariamente a su derecho de estar presente en una lectura de cargos formal en una corte”.

Declaración de inocencia

El documento, encabezado por la frase en mayúsculas "Declaración de inocencia del presidente Trump y renuncia a comparecer en la lectura de cargos", lleva la firma del expresidente al final, en señal de aprobar con su rúbrica lo escrito por sus abogados.

La lectura de cargos contra Trump y los otros 18 imputados en Georgia estaba programada para el próximo 6 de septiembre e iba a tener lugar a través de una audiencia pública, es decir, con la posibilidad de que asistiera la prensa y la ciudadanía en general.

Ley RICO

Sin embargo, como Trump ya se declaró este jueves no culpable, no tendrá que viajar a Georgia para presentarse ante el juez. Para imputar a Trump y a 18 de sus antiguos aliados, la fiscal del distrito de Fulton, la demócrata Fani Willis, ha usado la ley RICO, conocida por emplearse contra los integrantes de la mafia y utilizada para garantizar que los líderes de una asociación criminal, y no solo sus subordinados, rindan cuentas ante la justicia.

Otras causas

Además de Georgia, afronta un proceso judicial en Nueva York por los pagos irregulares que hizo durante la campaña de 2016 para silenciar a la actriz porno Stormy Daniels por un "affaire" que habían tenido en el pasado.

Asimismo, se enfrenta a la justicia en Florida por haberse llevado a su mansión en Mar-a-Lago papeles clasificados cuando dejó la Casa Blanca en enero de 2021 y, por último, debe responder en Washington las acusaciones por el denominado Asalto al Capitolio de 2021, en el que sus simpatizantes intentaron interrumpir el proceso legislativo para certificar la victoria de Biden en 2020.