Donald Trump justificó la toma del Capitolio que dejó muertos

Horas antes de presentarse a declarar ante el Congreso, el expresidente estadounidense Donald Trump aseguró que la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 fue "el mayor movimiento en la historia de nuestro país para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande". La audiencia del Poder Legislativo donde debe presentarse busca demostrar su culpabilidad en el asalto que dejó cinco muertos.

La increíble afirmación

"El 6 de enero (de 2021) no fue simplemente una protesta, representó el movimiento más grande en la historia de nuestro país para hacer que Estados Unidos vuelva a ser grande”, consideró Trump en su plataforma Truth Social.

Para los investigadores, los hechos del 6 de enero de 2021 fueron la culminación de una conspiración criminal orquestada durante meses y encabezada por el líder republicano para mantener el poder luego de su derrota ante el demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020.

"Se trataba de unas elecciones amañadas y robadas, y de un país que estaba a punto de ir al INFIERNO", justificó Trump, que solo puede publicar en su propia plataforma porque el resto de las redes sociales cancelaron sus cuentas.

A lo largo de la investigación, el comité bipartidista de la Cámara analizó sus intentos de presionar a funcionarios estatales y federales por este caso. Al mismo tiempo, se estudió su silencio mientras sus partidarios invadían la sede del Congreso así como otros supuestos complots ilegales para anular la voluntad de los votantes.

La defensa del expresidente

Trump aseguró que los siete demócratas y dos republicanos del comité son "matones políticos" y que son "engaños" las acusaciones. Además, sostuvo que pidió 20.000 soldados de la Guardia Nacional para proteger el Capitolio y que la solicitud fue rechazada por la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi. Sin embargo, no solo Pelosi no tiene potestad para eso, sino que, además, no hay registros grabados de tal pedido.