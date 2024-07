¡Positivo! Ni el Covid-19 se la deja pasar a Joe Biden

El derrotero de traspiés no tiene final para el presidente Joe Biden, dado que dio positivo por COVID-19, anunció este miércoles 17 de julio, la Casa Blanca a través de un comunicado. La noticia se conoce horas después de que, por primera vez, el mandatario demócrata admitiera la factibilidad de renunciar a la carrera por su reelección, en caso de tener un problema médico grave.

"Está vacunado y reforzado, y sufre síntomas leves", dijo en el comunicado Karine Jean-Pierre, portavoz de la Oficina Oval. El candidato demócrata a la reelección de 81 años, quien tenía agendados actos de campaña en Las Vegas, mostraba secreción nasal y tos, según el parte médico emitido por la Casa Blanca.

Sin embargo, se puntualizó que presenta síntomas leves y no tiene fiebre. También, se explicó que recibió una primera dosis del medicamento Paxlovid y tiene previsto volver a su vivienda en Delaware para permanecer en aislamiento y hacer reposo.

Consultado por los medios de prensa sobre cómo se sentía, Biden dijo: "Bien" y "me siento bien". A continuación, el mandatario, que no llevaba barbijo, abordó el avión presidencial Air Force One, con el que se desplazará a su residencia de Delaware para permanecer en aislamiento y, por lo tanto, toda su próxima agenda de campaña quedó temporalmente suspendida.

Cabe destacar que, en horas más tempranas de este miércoles, Biden afirmó en una entrevista con BET News que evaluaría su decisión de seguir en la campaña, para las elecciones del 5 de noviembre, si un médico le diagnosticara un problema médico severo.

Ante la pregunta sobre qué escenario le haría replantearse su permanencia en la carrera electoral, Biden respondió: "Si me surgiera alguna condición médica, si los médicos vinieran a decirme que tengo este o aquel problema".

Dicho comentario, es el primero en el que Biden deja entrever una postura que acepta considerar la renuncia a su candidatura presidencial frente a la creciente presión dentro del partido y por parte de la opinión pública.