La Unión Europea le exige a Maduro que no reprima el derecho a protesta

Las fuerzas armadas y de seguridad venezolanas deben garantizar el derecho a la protesta, afirmó, este martes, el titular de las Relaciones Exteriores de la UE, el español Josep Borrell, después de que se registraran, hasta ahora, 11 fallecidos en las protestas de un sector mayoritario de la ciudadanía del país sudamericano, quien mostró un contundente rechazo a los dudosos resultados que le dieron la reelección a Nicolás Maduro.

"En estos momentos difíciles, es importante apelar a que las manifestaciones y protestas sean pacíficas. Las fuerzas de seguridad deben garantizar el pleno respeto de los derechos humanos, en particular los derechos de manifestación y de reunión", declaró Borrell en un comunicado.

Las protestas estallaron en el país sudamericano en pos de reivindicar la victoria del candidato opositor Edmundo González Urrutia, en las elecciones del pasado domingo, pero, el Consejo Nacional Electoral (CNE), de claro corte oficialista, otorgó la cuestionable victoria al presidente chavista.

En este contexto, el ánimo social creció en efervescencia, a tal punto que las fuerzas de seguridad dispararon, en diferentes enfrentamientos, gases lacrimógenos y balas de goma contra los manifestantes, encolerizados por unas elecciones que consideran como robadas.

La oposición, liderada por María Corina Machado, afirmó tener las pruebas para demostrar su triunfo, mientras la comunidad internacional presiona por un recuento de votos transparente y de acceso abierto para los veedores independientes.

Borrell afirmó que el CNE "solo ha presentado el resultado correspondiente al 80% del escrutinio, y sin aportar ninguna fuente ni sistema que permita su verificación".

"Con este resultado parcial, no verificable, el CNE ha procedido a declarar la victoria de Nicolás Maduro. En democracia, los resultados deben ser completos y poder ser verificados de manera independiente para ser reconocidos", expresó.

En consecuencia, La Unión Europea exhortó al CNE a facilitar "el acceso inmediato a las actas de votación de todas las mesas electorales".

"Hasta que las autoridades no publiquen las actas y no sean verificadas, los resultados anunciados no podrán ser reconocidos", subrayó el comunicado del jefe de la diplomacia de Bruselas.