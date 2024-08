Furia xenófoba incendia a Londres tras brutal asesinato de tres niñas

¿Apoyamos asaltar mezquitas? NO



¿Apoyamos los disturbios? NO



¿Apoyamos las agresiones a la Policía? NO



Pero 3 niñas asesinadas son un símbolo y tantos años ocultando motivación ideológica e identidad de autores, que la sociedad está harta y esto acabará en una caza de brujas. pic.twitter.com/tagnaUvwYD