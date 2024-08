Welcome to Derry: la precuela de 'It' presenta sus primeras imágenes

La ciudad ficticia de Derry, conocida por los fans de la obra de Stephen King, está a punto de revelar sus oscuros secretos. Welcome to Derry, la serie precuela de It, se lanzará próximamente tanto por HBO como por Max. Este proyecto, desarrollado por los argentinos Andy Muschietti y Barbara Muschietti, concluyó su rodaje y ha presentado sus primeras imágenes.

¿Qué podemos esperar de "Welcome to Derry"?

Jason Fuchs, quien desarrolló la serie junto a los hermanos Muschietti, anunció en redes sociales que la fotografía principal ya ha finalizado. Fuchs expresó su emoción por el proyecto, afirmando: "237 días de rodaje después... Es el final de esta temporada de Bienvenidos a Derry. Surrealista. Tremendo viaje. No puedo esperar a que todos vean esto". Estas palabras aumentan la expectativa entre los seguidores de la saga.

¿Cómo será la atmósfera de la serie?

Max compartió adelantos de sus próximas producciones para 2024 y 2025, incluyendo un breve clip de Welcome to Derry. Aunque el video no revela detalles concretos de la trama, deja claro que la serie mantendrá un tono oscuro. La serie ofrecerá una visión prolongada de cómo el reinado del terror de Pennywise ha afectado a los lugareños durante décadas.

Orígenes del proyecto

Welcome to Derry parte de una idea original de los hermanos Muschietti y se desarrolla en el mismo universo que las películas de "It", estrenadas en 2017 y 2019. La historia de la serie se sitúa varias décadas antes de los eventos de las películas. Este contexto permitirá a los espectadores explorar los orígenes del mal que acecha a Derry.

Bill Skarsgård, quien aterrorizó a los espectadores con su interpretación de Pennywise, no solo es productor del proyecto, sino que también volverá a interpretar su icónico papel. Su regreso promete mantener la continuidad y el terror que caracterizan a la saga. La presencia de Skarsgård es uno de los elementos más esperados de esta precuela, asegurando que el legado de It perdure.

Welcome to Derry promete expandir el universo de "It" con nuevas historias y personajes, mientras mantiene la esencia oscura y terrorífica que ha cautivado a los fans. La serie es una de las producciones más esperadas y seguramente continuará el legado de miedo y misterio que rodea a Derry y a su siniestro payaso.

Madeleine Stowe (12 Monos), Chris Chalk (Gotham), Taylour Paige (El vengador tóxico), Jovan Adepo (Overlord), James Remar (The Warriors) y Stephen Rider (Daredevil), son algunos miembros confirmados del reparto. Con su rodaje ya finalizado, Welcome to Derry se encamina firme a su lanzamiento el año próximo, en una fecha todavía a determinar por la cadena.