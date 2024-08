Primer vistazo de la segunda temporada de The Last of Us

Tras el gran éxito que tuvo la primera entrega, Max trabaja en la segunda temporada de The last of us, y este domingo sorprendió a los fans lanzando su primer adelanto.

La serie apocalíptica, basada en un videojuego y protagonizada por Bella Ramsey (20) y Pedro Pascal (49), tendrá pronto nuevos episodios.

The last of us, temporada 2: primer adelanto y fecha de estreno

Con un breve video de apenas 30 segundos publicado en X, Max confirmó que la segunda temporada de The last of us llegará oficialmente en 2025, aún sin un día en concreto definido.

I saved her.



A sneak peek of Season 2 of the @HBO Original Series #TheLastOfUs, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/PQljcvlOsx — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

El breve clip, cargado de tensión, deja entrever un futuro sombrío para Joel y Ellie. Al final de la primera entrega, Joel salvó a la joven de un procedimiento que acabaría con la vida de Ellie, pero que podía garantizar una cura contra la mortal infección que aqueja al mundo entero.

En una parte del avance vemos a Joel interactuar con el misterioso personaje interpretado por Catherine O'Hara. Asimismo, tenemos un primer vistazo de Jeffrey Wright e Isabela Merced, quienes darán vida a Isaac Dixon y Dina, respectivamente. Uno de los personajes que casi pasa desapercibido en el clip es el de Abby, interpretado por Kaitlyn Dever. Sin embargo, los más atentos pueden verla en el segundo 0:15.

En cuanto a la relación entre los protagonistas, esta parece más fracturada que nunca. Con Joel cargando con las consecuencias de sus acciones y las mentiras hacia Ellie, mientras que a ella se la ve visiblemente afectada y enojada.

Al igual que la primera temporada, la segunda también seguirá los lineamientos principales del juego. Para la segunda entrega, la serie se basará en The Last of Us: Part 2, lanzado en 2020. Quienes estén familiarizados con el juego, sabrán que la dinámica entre Joel y Ellie cambiará sustancialmente.