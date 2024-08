Britney Spears tendrá su biopic inspirada en su libro The Woman in Me

Universal Pictures ha asegurado los derechos para adaptar al cine el libro de memorias de Britney Spears (42), The Woman in Me. La película será dirigida por Jon M. Chu, conocido por su trabajo en películas como En el barrio y la próxima adaptación de Wicked.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, la noticia llega tras una subasta competitiva por los derechos del libro, que ha sido un éxito de ventas y ha capturado la atención del público con sus revelaciones íntimas sobre la vida de Spears. La producción estará a cargo de Marc Platt, quien ya ha trabajado con Chu en Wicked.

Todo lo que sabemos sobre la biopic de Britney Spears

La película biográfica se centrará en la vida de Britney Spears, la icónica "Princesa del Pop" desde sus inicios en Mississippi y Luisiana hasta su ascenso al estrellato mundial con éxitos como Baby One More Time y Toxic. Se espera que la adaptación explore no solo los momentos más brillantes de su carrera, sino también las luchas personales que enfrentó, incluyendo su famosa tutela que duró 13 años.

La relación de Spears con el ojo público, sus relaciones personales, y su batalla por la autonomía serán temas centrales. Jon M. Chu, con su experiencia en películas musicalmente cargadas, parece ser una elección adecuada para capturar la esencia de la vida de Spears en la gran pantalla.

La bomba nuclear que fue The Woman in Me

El libro de memorias de Spears, The Woman in Me, ha sido una auténtica bomba nuclear en el mundo del entretenimiento, revelando aspectos nunca antes conocidos de su vida personal y profesional. Entre las revelaciones más impactantes, Spears confesó que tuvo un aborto mientras salía con Justin Timberlake, una decisión que describe como "una de las cosas más agonizantes que he experimentado."

También expone la infidelidad de Timberlake durante su relación, y cómo, a pesar de su amor por él, su vida juntos estaba llena de complicaciones. Spears también habla sobre el abuso que sufrió bajo la tutela, mencionando que en varios momentos llegó a creer que su familia estaba tratando de matarla.