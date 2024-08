'La Casa del Dragón': HBO lanza advertencia sobre filtración de episodio final

HBO ha vuelto a enfrentar un desafortunado contratiempo con la filtración del episodio final de la segunda temporada de La Casa del Dragón. El esperado capítulo, programado para emitirse oficialmente el 4 de agosto, se filtró en redes sociales, generando una rápida difusión del contenido no autorizado.

Esta situación ha llevado a HBO a emitir un comunicado urgente, advirtiendo a los fanáticos sobre la filtración y las medidas tomadas para controlar la propagación del material.

¿Cómo se filtró el final de La Casa del Dragón?

El martes por la noche, varias escenas del episodio final aparecieron en TikTok, con un total de 14 videos que sumaban aproximadamente 30 minutos de metraje.

Los videos, capturados filmando una pantalla con un dispositivo secundario, lograron obtener entre 50,000 y 100,000 vistas antes de que la cuenta que los publicó fuera prohibida. Sin embargo, el daño ya estaba hecho, y los clips comenzaron a circular en otras plataformas como Twitter/X y Reddit.

El comunicado de HBO sobre la filtración

En respuesta, HBO emitió una declaración hoy (vía Collider): "Somos conscientes de que clips del final de temporada de La Casa del Dragón han aparecido en plataformas de redes sociales. Los clips fueron publicados después de una liberación no intencionada por parte de un distribuidor internacional. HBO está monitoreando y eliminando agresivamente los clips de internet, y los fans pueden ver el episodio en su totalidad este domingo por la noche en HBO y Max."

Este incidente no es el primero para la serie ni para su predecesora, Game of Thrones, que también sufrió numerosas filtraciones durante su emisión. La temporada pasada de La Casa del Dragón enfrentó una situación similar, con el episodio final filtrado dos días antes de su emisión oficial en octubre de 2022. En ese caso, la filtración se atribuyó a un socio de distribución en Europa, el Medio Oriente o África.

Game of Thrones y filtraciones previas

La franquicia de Game of Thrones ha sido particularmente vulnerable a estas filtraciones debido a su amplia distribución internacional. Los episodios a menudo se envían a socios en múltiples regiones para fines de subtitulado y doblaje, lo que aumenta las posibilidades de que el contenido se filtre antes de tiempo. Durante la séptima temporada de Game of Thrones, episodios completos se filtraron y difundieron en línea, incluyendo incidentes notables como la filtración del episodio "The Spoils of War" por un socio en India y la emisión accidental del episodio "Beyond the Wall" por HBO España.

HBO ha intentado mitigar estas filtraciones reduciendo la cantidad de screeners enviados a los periodistas y monitoreando agresivamente las plataformas en línea. A pesar de estos esfuerzos, la filtración del episodio final de la segunda temporada de La Casa del Dragón demuestra que la prevención total sigue siendo un desafío considerable.