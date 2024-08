Adelanto de A Knight of the Seven Kingdoms, spin-off de Game of Thrones

A Knight of the Seven Kingdoms, la nueva serie derivada de Game of Thrones, se estrena en HBO a principios de 2025 y en la cuenta oficial de X (Twitter) se puede ver el primer avance.

El spin-off se anunció originalmente en 2023 y será escrito y producido por George RR Martin e Ira Parker (The Nevers, Better Things). Ryan Condal, quien se desempeña como showrunner en House of the Dragon (otro spin-off de Game of Thrones), también produce la serie.

Meet Dunk and Egg.



A sneak peek of the @HBO Original Series #AKnightOfTheSevenKingdoms, coming in 2025 to Max. pic.twitter.com/n3GrJShydY — Max (@StreamOnMax) August 5, 2024

La primera temporada seguirá las hazañas del caballero Ser Duncan the Tall (Peter Claffey) y su joven escudero, Egg (Dexter Sol Ansell), siglos antes de los acontecimientos de Juego de Tronos. Su viaje los llevará a una competencia en la que se encontrarán con varios miembros de la dinastía Targaryen, incluidos el Príncipe Aerion Targaryen, el Príncipe Baelor Targaryen y el Príncipe Maekar Targaryen, junto con otro caballero conocido como Laughing Storm, Ser Lyonel Baratheon y un titiritero llamado Tanselle.

El elenco de la serie también incluye a Finn Bennett (True Detective: Night Country), Bertie Carvel (The Crown), Tanzyn Crawford (Tiny Beautiful Things), Daniel Ings (Sex Education) y Sam Spruell (Small Axe: Mangrove).



A Knight of the Seven Kingdoms se estrena en el 2025 en HBO y MAX.