Rubinska derrotó una adicción y blanqueó su nuevo noviazgo

Tras haber sido vinculada (y desvinculada) con el escándalo de Alberto Fernández, la periodista Luciana Rubinska (42) sorprendió al ir al programa de radio de Andy Kusnetzoff (53) y contar que sale con un joven de 29 años, 14 años menor que ella.

La reconocida periodista deportiva estuvo invitada en Perros de la Calle y contó detalles acerca de su intimidad. Rubinska reveló que dejó su adicción a fumar y fue celebrado por la mesa de Urbana Play. "Era presa de mi propio vicio, yo quería desatarme. Después de dejarlo, es comenzar de nuevo y es un redescubrir que nunca pensas en poder lograrlo. Luego, el olor y sobre todo sentirte bien", declaró.

Pero no quedó ahí, sino que se animó a contar sobre sus relaciones con los hombres y manifestó que sale con una persona más joven que ella. "Estoy en pareja. Hace televisión y es jefe técnico. Es decir, detrás de las cámaras. Estamos hace dos años y medio", declaró.

"Es re jovencito y le llevo 14 años. No quiero decir que soy pionera en esto porque hay gente que ha precedido a esto. Se nota la diferencia de edad, él tiene 29 y yo 42 años", contó entre risas.

Debido a la diferencia de edad, la mesa le planteó una pregunta incomodada y Rubinska supo responder con soltura. Se trata de la idea de formar una familia. Ella manifestó que no tiene ganas y declaró que él no tiene ganas de ser padre.

"Yo lo quiero tanto y le dije ´tal vez, algún día, te da a dar ganas, tendrás´. Te irás, tendrás hijos y volverás", soltó.

Sin embargo, ella nunca cerró la puerta de agradar la familia y dijo a estar dispuesta "adoptar" en caso de que su pareja quiera paternar.

¿Qué dijo de Alberto Fernández?

Luego de los escándalos que vinculan a Alberto Fernández con mujeres, Luciana fue una de las apuntadas. Pero aclaró la situación y salió desmentir estas versiones.

"Desmiento totalmente. No tuve ni tengo absolutamente nada que ver con Alberto Fernández. Mi solidaridad total es con la víctima. Me pone un poco nerviosa porque yo siempre evité ser noticia por algo que no tenga que ver con mi laburo", cerró.