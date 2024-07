Poker Face presenta espectacular reparto para su segunda temporada

Universal+ anuncia las nuevas estrellas que se suman al elenco de la segunda temporada de Poker Face, la serie de crimen y misterio creada, escrita, dirigida y producida por el cineasta nominado al Oscar Rian Johnson (50) que en este regreso tiene a su protagonista, Natasha Lyonne (45) (Russian Doll, Orange Is the New Black), en el rol de directora.

Entre las flamantes incorporaciones se encuentran Giancarlo Esposito (66) (Better Call Saul), Katie Holmes (45) (Ray Donovan), Gaby Hoffmann (42) (Girls) y Kumail Nanjiani (46) (Eternals) como guest stars. Si bien el rodaje de la segunda temporada ya está en marcha, los detalles de qué sucederá con Charlie en este intenso capítulo de su vida todavía se desconocen. Según su showrunner, Poker Face es una serie que se beneficia del halo de misterio que la rodea. Por lo tanto, los nombres y características de los personajes que interpretarán las figuras invitadas no se han comunicado hasta el momento.

La aclamada ficción, inspirada parcialmente en el famoso detective televisivo, Columbo, tiene a Lyonne como protagonista excluyente en el rol de una joven despreocupada cuya cotidianidad sufre un cimbronazo cuando su mejor amiga es asesinada. La exjugadora profesional de póker utiliza su talento para saber cuándo le están mintiendo para poder resolver ese caso que puso su vida de cabeza.

En medio de ese clima, Charlie se ve obligada a tomar su flamante auto y huir por Norteamérica mientras siniestras figuras de poder intentan dar con su paradero. En ese road trip, se irá encontrando con personas que requerirán de su ayuda para dilucidar sorprendentes incógnitas.

Poker Face está anclada en una narrativa "case of the week", el caso de la semana, respetando la tradición de Columbo. De esta manera, los 10 episodios de la primera temporada son auto conclusivos y cuentan con un gran número de estrellas invitadas, a las que ahora se les suman Katie Holmes, Giancarlo Esposito, Gaby Hoffmann y Kumail Nanjiani.

La primera temporada se destacó por convocar a grandes actores de Hollywood como Adrien Brody (Ganador del Oscar® por The Pianist), Joseph Gordon-Levitt (Batman: The Dark Knight Rises), Ron Perlman (Hellboy), Simon Helberg (The Big Bang Theory), Nick Nolte (The Prince of Tides), Dascha Polanco (Orange Is the New Black), Stephanie Hsu (Everything Everywhere All at Once), S. Epatha Merkenson (Law & Order), Luis Guzmán (Wednesday) y Judith Light (The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story), quien ganó un premio Emmy por su interpretación de Irene, una mujer de pasado oscuro en el quinto episodio de la ficción, Time of the Monkey.

"Buscamos mantener a Charlie en la carretera resolviendo estos pequeños misterios y con personas excepcionales en los capítulos", reveló Johnson sobre la segunda temporada de la serie que recibió múltiples nominaciones a los premios Emmy, 2023, entre ellas, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Actriz invitada en una serie de comedia (Judith Light, ganadora de la estatuilla) y Mejor Actriz en Serie de Comedia para Natasha Lyonne, quien formó una gran dupla con Benjamin Bratt, quien interpreta a Cliff LeGrand, el hombre que se desespera por dar con el paradero de la escurridiza Charlie.

Todos los episodios de la primera temporada de Poker Face, serie exclusiva de Universal+, están disponibles en la app y en las plataformas de los más importantes proveedores de TV de paga en la región.