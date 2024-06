One Piece: la segunda temporada presentó a sus villanos

One Piece, la exitosa adaptación live action del manga de Eiichiro Oda, ha elegido a los nuevos actores para su segunda temporada, agregando las versiones de cuatro villanos de la adaptación del cómic.

El actor de Raised by Wolves, Daniel Lasker interpretará a Mr. 9, Camrus Johnson de Batwoman ha sido elegido como Mr. 5, Jazzara Jaslyn de Warrior será Miss Valentine y la estrella de Late Night With the Devil, David Dastmalchian asumirá el papel de Mr. 3.

Estos cuatro personajes provienen directamente del manga de aventuras piratas donde son miembros clave del sindicato criminal Barroco Works.

En la primera temporada, hemos conocido la historia de Monkey D. Luffy y su tripulación pirata del Sombrero de Paja para encontrar un tesoro mítico: el One Piece, algo que haría que Luffy se convirtiese en el Rey de los Piratas, algo que ha estado soñando desde muy pequeño.

En esta aventura de ocho episodios hemos conocido a Zoro (Mackenyu), Sanji (Taz Skylar), Usopp (Jacob Romero), Nami (Emily Rudd) y Garp (Vincent Regan), entre otros. Todas las versiones de live action de uno de los animes más famosos en todo el mundo.

La temporada uno de One Piece se lanzó el 31 de agosto de 2023 en Netflix con una sólida audiencia de transmisión y elogios de la crítica.

La sinopsis de One Piece indica: "Monkey D. Luffy es un joven que, desde que tiene memoria, sueña con una vida de libertad. Pronto, deja su aldea y se embarca en un peligroso viaje en busca del mítico tesoro escondido conocido como One Piece, que puede ayudarlo a convertirse en el rey de los piratas. Pero para lograr su objetivo, lo primero que debe hacer es reunir a la tripulación que siempre quiso, y con ellos conseguir un barco, recorrer cada centímetro del vasto mar, adelantarse a la Marina y superar a cada uno de los peligrosos rivales que se crucen en su camino".