Mirtha Legrand y Juana Viale recordaron con afecto a Selva Alemán

Tanto Mirtha Legrand como su nieta Juana Viale recordaron en sus respectivos programas de este fin de semana a la actriz Selva Alemán quien murió el pasado 3 de septiembre.

Juana trabajó con la fallecida actriz en la novela Malparida. Adrián Suar pensó en Viale para darle vida a la malvada Renata Medina en la tira al tiempo que le dio el rol de la icónica abuela a la mismísima Selva.

Ella interpretaba a Gracia Herrera, una mujer que usaba un parche en un ojo y que tenía en la venganza (por la muerte de su hija) su principal motivación diaria.

Así, se convirtieron en una de las duplas de malas más recordadas en la televisión argentina.

"Antes de empezar el programa le quiero mandar un beso más que grande, gigante, a Arturo Puig porque partió Selva, gran mujer y gran compañera. Yo trabajé con ella casi un año entero haciendo Malparida", dijo Juana en la apertura del programa.

Y agregó, dedicándole la emisión: "Fue para mí una gran maestra, gran profesional, me cuidó muchísimo, entablé un vínculo. Y Selva y Arturo eran una sola persona. Así que me imagino, ni siquiera me puedo imaginar el momento que está atravesando Arturo. Un beso enorme para él y para ella al cielo".

La emoción de Mirtha

En tanto Mirtha Legrand dijo en el programa del sábado: "No podemos dejar de recordar a Selva que se nos fue...pobrecita. Me da una pena enorme. Yo no era íntima amiga de ella, pero salimos a comer la última vez... Salíamos a un restaurante al que íbamos siempre junto a los Rottemberg".

Visiblemente emocionada y al borde de las lágrimas, Mirtha también subrayó el amor que sentía Selva Alemán por Arturo Puig, pese haber estado en pareja con él durante 5 décadas: "Cómo lo cuidaba ella a él...creo que hasta le cortaba la carne", comentó.

"Me llamó anoche Arturo", contó Legrand para luego compartir detalles de la charla que tuvo con el actor. Así, la conductora develó cómo atraviesa Puig la ausencia de su esposa: "Se ve que tiene una casa de dos plantas y me dice: 'Ahora cuando subo al dormitorio, es terrible'".

Luego, Chiquita aportó: "Dice que (Selva) tuvo un primer infarto allá en la casa y llamaron a la ambulancia. Ahí deberían haberla llevado al sanatorio. Y recién después la llevaron cuando tuvo el segundo infarto".

Mirtha Legrand les pidió a sus invitados: Abel Pintos, Betiana Blum, Marta González y Pía Shaw que levantaran sus copas en memoria de Selva Alemán. "Ellos tendrían que haber venido hoy así que vamos a levantar las copas por Arturo y Selva, quien estará siempre con nosotros", manifestó.

Mirtha también mencionó el traslado de Selva a la Clínica Zabala, donde ocurrió su fallecimiento: "Creo que fue él quien me lo contó que cuando iban a la ambulancia, escuchó al médico decirle al chofer: 'Poné la sirena' porque el caso se estaba agravando, evidentemente".