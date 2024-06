Marina Calabró sobre Rolando Barbano: "No somos novios"

Minutos antes de ingresar a su programa de radio, la periodista Marina Calabró (50) fue abordada por sus colegas y sin dar muchos detalles fue determinante con su relación -o no relación- con Rolando Barbano (49).

Luego del incómodo comentario de Calabró en la gala de los Martín Fierro de la Radio, se armó una gran repercusión sobre este hecho. Tuvieron voz desde compañeros de ambos periodistas hasta de personas que opinaron porque le dio el tiempo y el lugar para hacerlo. Sin embargo, la palabra de ambos los protagonistas todavía no ha sido pública.

Marina Calabró con Rolando Barbano tras el desplante en los Martín Fierro de Radio.

Por eso, se instaló una guardia periodística en la puerta de Radio Mitre con el fin de recolectar un algún testimonio de los implicados. Fue así que apreció Marina, sin querer ser mala con sus colegas, respondió un par de preguntas sobre el tema.

"Entro a las 10 y ya son 5. No tenemos ningún lío, ya está. ¿Vamos a seguir hablando de esto?", respondió sobre su relación con su compañero de trabajo.

Marina habló de su relación con Barbano.

En ese momento, le volvieron a preguntar si "las disculpas fueron aceptadas" y respondió: "No tengo nada que contar". Luego de esto, salió la cuestión qué todos quería preguntar, si ambos periodistas son novios.

"No, no, nunca dije eso y ni él tampoco. Así que no. No es mala onda, pero me tengo que ir. Somos compañeros de trabajo, también le pueden preguntar a él", cerró.

Calabró y su declaración

Tras su declaración en los Martín Fierro, Marina Calabró tocó el tema en su programa en El Observador y declaró: "Nunca pensé que se armaría tanto revuelo por decir 'a mi amor'" y "le pido disculpas solo a Rolando Barbano".