Mafalda llega a Netflix de la mano de Juan José Campanella

La icónica historieta argentina Mafalda, creada por el humorista gráfico mendocino Quino, dará el salto a la pantalla chica con una nueva serie animada que será dirigida por el renombrado cineasta argentino Juan José Campanella (65). Netflix anunció la producción de esta serie que promete hacer honor al espíritu y la esencia de la tira cómica que ha capturado el corazón de generaciones.

El proyecto, encabezado por Campanella, quien ha sido reconocido internacionalmente por su trabajo en películas como El secreto de sus ojos, contará con el aporte de Gastón Gorali, que ocupará el rol de coguionista y productor general. Diversos medios especializados han destacado que esta puede ser la producción animada más significativa realizada en Latinoamérica hasta la fecha.

"¡La genialidad de Quino cobra vida! La icónica historieta Mafalda tendrá su propia serie animada en Netflix, de la mano del ganador del Óscar Juan José Campanella", publicó la plataforma en su cuenta de Instagram. El anuncio estuvo acompañado de un video con imágenes animadas que presentaban un globo terráqueo y, al final, la figura inconfundible de elocuente y filosófica Mafalda.

El anuncio de este proyecto llega en un año clave, marcado por el 60 aniversario de la creación de Mafalda, quien debutó en 1964 y rápidamente se convirtió en un referente cultural tanto en Argentina como en todo el mundo hispanohablante y más allá. Mafalda es una niña curiosa e inconformista que aborda temas profundos y universales, con una mezcla de ironía y ternura que sigue resonando hoy en día.

La visión de Campanella

Campanella compartió un mensaje abierto donde expresó su profunda conexión personal con la historieta de Quino. "Yo tenía siete u ocho años cuando se publicó el primer compendio de tiras de Mafalda en forma de librito. Mis viejos leían la tira y me decían que yo no la iba a entender. Qué ofensa. Qué desafío. Fui corriendo a comprarlo y todavía me acuerdo venir subiendo la barranca de Melo mientras lo leía, largando carcajadas y admitiendo que, efectivamente, había tiras que no entendía," relató el director.

Tremendo orgullo. Enorme responsabilidad. Quién me hubiera dicho cuando, a mis nueve años, corría al kiosco a comprar la nueva recopilación de Mafalda que algún día iba a pasar esto. Un sueño hecho realidad que quiero compartir con ustedes. @mundolococgi https://t.co/uNy1ovdlu3 — Juan José Campanella (@juancampanella) April 5, 2024

La serie aún no tiene una fecha de estreno definida y los seguidores de Quino y Mafalda están ansiosos por ver cómo Netflix llevará a la pantalla a esta pequeña pero poderosa filósofa.