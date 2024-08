Jey Mammon, tajante sobre la denuncia contra Marley: "Ni me sorprendió..."

El conductor y músico Jey Mammon (47) evitó hablar demás acerca de la denuncia por corrupción de menores contra su colega Marley (54), pero dio su punto de vista a la prensa sobre la causa que envuelve a una de las figuras de Telefe.

Jey Mammon fue acusado en el 2022 por presunto abuso sexual a un menor de edad. La causa recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3, y la Justicia lo declaró: "Extinguida la acción penal por prescripción".

Por esto, el juez Walter José Candela ordenó "sobreseer a Juan Martín Rago (Jey Mammon) por prescripción de la acción penal, en la presente causa nro. 53.975/2020, en orden a los hechos que se le atribuyeran en estos actuados (artículos 334 y 336 incisos 1° del Código Procesal Penal)".

Jey Mammon habló de la denuncia a Marley.

Por tal motivo, el conductor fue entrevistado por los medios para conocer su opinión sobre la denuncia que recibió Marley por corrupción de menores. "Con un título la gente opinó sobre mí, pero no es mi manera de proceder", declaró.

"El título ni me sorprendió y ni me dejó sorprender. No tengo mucho para decir sobre esto. Así como opinaron sobre mí, muchos sin profundizar, yo voy a profundizar sobre el tema. Pero tampoco me gusta opinar sobre los demás y no me gusta hacer lo que hicieron conmigo", sostuvo.

Por otra parte, se le preguntó si tiene algún contacto con la figura de Telefe y respondió: "Hace muchísimo que no hablo con él y no sé por qué tendría que hacerlo. Si me entero bien de lo que pasó y amerita hacer un llamado, lo haré".

"No creo que uno tenga que opinar sobre una denuncia y condenar a una persona. Nadie debe condenar alguien en virtud de un título", agregó.

Finalmente, Mammon habló de la condena social y de sus consecuencias. "Si lo que tiene que ver en todos los casos, la condena social frente a una acusación es impropia antes de que la Justicia expida".