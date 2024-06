Furia fue eliminada y salió de Gran Hermano insultando y desafíando

Al cierre de un esperado día martes para los seguidores del reality, tuvo lugar una nueva gala de eliminación de Gran Hermano, poniendo en vilo a cientos de miles de televidentes que no quieren perderse nada de lo que ocurre en la casa "más famosa del país". El programa está entrando en su recta final, acercándose a la gran final, y a partir de esta noche quedaron sólo cinco participantes.

Teniendo como nominados a Martín Ku, Furia, Emmanuel y Bautista, las expectativas recaían en los dos primeros como principales candidatos a salir de la casa, y muchos tildaban el escenario como una prematura final.

Tras vivirse una tensión que se percibía en cada minuto de la gala, Juliana Scaglione, conocida por todos como "Furia", abandonó la casa más polémica de la televisión con el 62,4% de los votos.

El conductor, 'Big Brother', Santiago del Moro, dio a entender que la gala se dividía en dos (salvados y expulsado), antes de conocerse quién iba a ser el primer 'perdonado' por la audiencia. En tal sentido, el presentador explicó que el "hermanito" que debía abandonar la casa recién lo sabría al final del día, pero haciendo hincapié en que la votación se cerró el lunes por la noche.

El primero en ser salvado fue Emmanuel, quien obtuvo el 0,8% de los votos. En medio de un clima que se cortaba solo, Del Moro tenía dos sobres blancos y al azar eligió su nombre, para que los participantes no descifraran, en ese momento, quién fue realmente el menos votado.

Bautista fue el segundo salvado, y obtuvo su lugar entre los cinco "hermanitos" que siguen en la casa, con el 0,1% de los votos. El duelo que embargaba a todos quedó definido entre Juliana y Martín. Santiago del Moro se quedó con dos sobres cerrados, uno rojo y uno negro.

A las 22,40, el conductor mostró los porcentajes de eliminación, obviamente sin revelar a quienes correspondía: "62,4% para uno y 36,7% para el otro", reveló bajo un total halo de misterio.

Apenas pasada la medianoche de este miércoles, Del Moro entró a la casa de Gran Hermano para comunicar la definición, que ha sido de las más emocionantes del certamen.

Cortesía de Telefe

"Quien abandona la casa más famosa es ¡Juliana!", exclamó ante el asombro de los participantes.

Sin vacilar, la jugadora se despidió de Emmanuel, mediando improperios y con una impronta desafiante. A su vez, les pidió a sus compañeros que no le canten ni la saluden. "No quiero que me canten nada, esta casa es mía, no se olviden", espetó mientras caminaba por el pasillo del jardín para abrir la puerta, esta vez en sentido de salida, de la casa más famosa y vertiginosa de la Argentina.