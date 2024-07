En el mejor momento de su carrera, María Becerra dijo: "Me voy de las redes"

María Becerra (24), La Nena de Argentina, tomó por sorpresa a sus fans y les comunicó en su cuenta de X (Twitter) que dejará las redes sociales. Ante la novedad de la cantante, sus seguidores están preocupados por el presente de la artista que más proyección ha tenido durante este 2024.

"Me voy de esta red social. He luchado mucho con mi salud mental en esta gira por Europa, se siente horrible todo esto, experimente desde ataques de llanto hasta ataques de ansiedad y pánico. Es despertarme todos los días y leer miles de cosas ofensivas sobre mi", escribió en su cuenta de X.

Las redes sociales fue un ámbito muy ofensivo para la artista, donde recibió numerosas críticas sobre su estilo de vida, su manera de hablar y pensar. Por eso, en el mejor momento de su carrera, Becerra eligió suspender y desintoxicarse de las plataformas de internet.

"Entiendo que muchos quieren ayudarme y aconsejarme y ustedes más que nadie saben que los escucho y me importa mucho lo que piensan. Pero llegar al punto de insultarme como lo hacen es inaceptable para mi. No voy a seguir tolerando esto porque me hace muy mal", expresó.

Al mismo tiempo, la cantante manifestó que también dejará utilizar su cuenta de Instagram, la cual posee más de 15 millones de seguidores. "Voy a desintoxicarme de esta red social y de todas. Voy a dejar mi Instagram en manos de mi persona de confianza para que suba las cosas y ya. Volveré a agarrar el celular cuando me sienta capaz de hacerlo. Por el momento solo me ha causado ansiedad y pánico", cerró.

Becerra y su éxito en la pantalla grande

Mientras estaba de gira en Europa, la cantante había confirmado que participará de En el barro, spin off de la multipremiada serie El Marginal. La ficción nacional, producida para Underground y Netflix, cuenta con cinco temporadas y fue uno de los grandes éxitos de la plataforma de la N roja.

"Soy muy fanática de El marginal, me fascina, así que estoy chochísima con mi participación en esta serie. Feliz de poder volver a actuar y para que lo sepan de mí", expresó en su momento.

Gracias a esta confirmación, la artista tuvo un año muy exitoso porque también participó de la película hollywoodense Mi villano favorito 4. El filme de animación, donde le puso su voz al personaje de Poppy, una adolescente que sueña con convertirse en villana.